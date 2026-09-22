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Olimpia goleó, barrió 3-0 a Verdirrojo en las semifinales del torneo de ascenso y volvió a su lugar: la Liga Uruguaya de Básquetbol

El equipo de Colón venció a los del Cerro por 91-68 y cerró el playoffs con un contundente 3-0; disputará la final ante el ganador de Trouville vs Larre Borges

22 de septiembre de 2026 22:14 hs
Olimpia Verdirrojo foto de @LDA_UY
FOTO: @LDA_UY

Olimpia celebró este martes de noche en su gimnasio Albérico Passadore el ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol en la que volverá a competir en la temporada 2027-2028 tras golear a Verdirrojo 91-68 en el tercer partido del playoffs de las semfinales por la Liga de Ascenso.

Con el 3-0 en la llave, el equipo dirigido por Andrés Borroni y liderado por el capitán Abel Agarbado, un histórico jugador del club, clasificó esta noche a la final de la Liga de Ascenso y además aseguró su retorno al círculo de privilegio del básquetbol uruguayo.

En la primera semifinal Olimpia ganó 100-68, en la segunda, de visitante, 69-68.

En la fase regular de la Liga de Ascenso los alas rojas clasificaron con el número 1 tras una gran campaña.

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El equipo de Colón había descendido en la temporada 2022-2023, luego de competir 31 años ininterrumpidos en la máxima categoría lo que representó un duro golpe para el histórico club.

Jugó cuatro temporadas en el ascenso, 2023, 2024, 2025 y en este 2026 retorna a la elite luego de eliminar a Montevideo en cuartos de final y a Verdirrojo en semifinales.

En la otra semifinal, Trouville y Larre Borges deciden el otro ascenso.

Los alas rojas competirán en la Liga en la temporada 2027-2028.

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