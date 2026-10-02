Lionel Messi desembarcó en Rosario de cara a su partido de despedida con la selección Argentina

Se acerca uno de los momentos más históricos en el fútbol y es la despedida y el punto final a la carrera de Lionel Messi con la selección Argentina, que será el próximo martes 6 de octubre ante Benín, y en base a eso el crack argentino ya aterrizó en Rosario a primera hora de este viernes junto a su familia.

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Primera deberá recibir a Burkina Faso, este sábado desde las 21 en el Monumental, pero en la Selección Argentina no pueden dejar de pensar en el último amistoso contra Benín. El próximo martes, desde las 20, también en la cancha de River Plate, se despedirá Lionel Messi.

En las próximas horas, Messi se trasladará hacia Buenos Aires para encontrarse y entrenarse con sus compañeros de cara al amistoso y a la despedida del 10 argentino para ponerle fin a su historia albiceleste después de más de dos décadas de momentos históricos, títulos y ovaciones.

Lionel Messi, listo para su despedida en Argentina En la previa de esta fecha FIFA, se acordó con el entrenador Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, que Messi únicamente dispute un amistoso de los tres pautados para la selección Argentina. Ya enfrentó a Bolivia el pasado martes, este sábado 3/10 jugará ante Burkina Faso y culminará todo en el encuentro ante Benín el martes 6/10.