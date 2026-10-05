Alertan por la reaparición del falso futbolista, ahora haciéndose pasar por representante, que había sido condenado y estafaba desde su prisión domiciliaria en Minas

Un falso representante de futbolistas que había sido condenado por la justicia en 2021 debido a reiterados delitos de estafas, haciéndose pasar por jugador, volvió a ser denunciado en los últimos días por una entidad deportiva.

Se trata de Lucas Martirena Medina , quien en 2022 fue noticia en El Observador debido a que mientras cumplía prisión domiciliaria en Minas, Lavalleja, había vuelto a delinquir mediante la modalidad de estafas.

En las últimas horas trascendió que el falso empresario reapareció en el ambiente del fútbol, por lo que fue denunciado.

Así lo dio a conocer el Centro de Entrenamiento FitLab, en el que entrenan futbolistas de distintas edades y profesionales.

“Desde FitLab queremos alertar a nuestra comunidad sobre una situación grave vinculada al señor Lucas Martirena Medina que se presenta como representante e intermediario de jugadores (incluyendo menores de edad) y que ha tenido contacto con deportistas de nuestro entorno”, indicaron en una nota publicada en Instagram.

Además, señalaron: “Tras detectar irregularidades y un intento de estafa hacia nuestra organización, hemos realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades, aportando la documentación disponible del caso”.

El comunicado de FitLab

El centro de entrenamiento se puso a total disposición de jugadores y familias que hayan atravesado situaciones similares, para brindar asesoramiento y acompañamiento.

También se conoció el caso de un vendedor de indumentaria deportiva que dijo haber negociado con Martirena por un par de zapatos de fútbol, los que no le fueron pagados.

Condenado en 2021 y seguía estafando desde la casa

El nombre de Martirena fue noticia entre 2021 y 2022 cuando fue condenado por la justicia a 24 meses de prisión domiciliaria, pero a pesar de estar cumpliendo la pena en su casa, fue nuevamente denunciado.

En agosto de 2021 fue condenado a 24 meses de prisión por el fiscal Rodrigo Morosoli, tras reiterados delitos de estafa.

En esos momentos Martirena, que se hacía pasar por futbolista profesional de Leganés de España y tenía más de 100.000 seguidores en Instagram, estaba radicado en Minas y con la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría más cercana.

Pero a pesar de eso, seguía con las estafas y no cumplía con su pena ya que en sus redes publicaba fotos de paseos en su ciudad, Montevideo y Maldonado.

La cuenta de X de Lucas Martirena Medina

Siempre haciéndose pasar como futbolista, una de sus estafas en aquel momento fue con el propietario de una casa en Santa Ana, a quien, en lugar de los US$ 424 que pedía por la estadía, fingió haberle enviado US$ 624 para obtener una devolución de US$ 200. "Simuló que me transfería plata y simuló que era más (de lo debido). Me dijo 'te transfiero el total del alquiler' y después me dijo 'disculpame, te giré más, ¿te animás a tirármelo para atrás?' Como no se depositó nada, no le mandé nada. Pero hay gente que como tiene plata en la cuenta le gira para atrás porque él les manda una captura de pantalla de un comprobante de transferencia", explicó a El Observador.

Otra fue con un mecanismo similar pero con un vendedor de camisetas de fútbol. A través de su perfil de Instagram, se presentó como jugador e intentó comprarle a una página reconocida presentando un recibo bancario falso, con la promesa de que el dinero se le vería acreditado en las próximas 48 horas. El vendedor no se la creyó y se negó a enviar el pedido.

Previo a su condena en 2021, la mayoría de los engaños del estafador estaban relacionados al Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, club al que decía pertenecer.

Martirena primero ideó un perfil profesional, que aparentara lo máximo posible la idea de que era un verdadero futbolista. Para eso -y debido a su escaso conocimiento en el área- contrató a una agencia asociada al marketing deportivo, a la que también estafó, con la excusa de que jugaba en la institución.

Luego decía ser jugador del equipo español Leganés. Su intención era demostrar con imágenes sus visitas y apariciones en distintos clubes para obtener con mayor facilidad productos y servicios.

Entre sus víctimas pasaron agencias de viajes, arrendadoras de autos, hoteles, una distribuidora de bebidas, un vendedor de toros, uno de celulares, entre otros.

En 2022, cuando cumplía prisión domiciliaria, consiguió estafar a un comerciante que buscaba vender sus criptomonedas para invertir en un negocio familiar y creyó que estaba frente a un reconocido futbolista profesional.

Martirena se presentó como tal por Instagram, compartió una videollamada de casi una hora junto a su novia y se ganó su confianza. De esa manera fingió haberle transferido US$ 2.500 (el monto total por las criptomonedas que Jorge buscaba vender) a lo que el hombre se confió y decidió enviárselas sin verificar que el recibo era falso. Tras caer en la trampa, decidió denunciarlo.