El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, dio a conocer el plantel de convocados para el partido ante Cerro Largo de este jueves a las 16:30 en el Campeón del Siglo, en el que los carboneros buscarán asegurarse la Tabla Anual en la última fecha del Torneo Clausura.
Nahuel Herrera y Marco Saravia en el partido entre Peñarol y Progreso
Foto: AUF
Jonathan Rodríguez y Diego Laxalt quedaron afuera de la nómina.
Según informó una fuente del club a Referí, Leonel Jamie volverá a ser titular, luego de que Aguirre lo mantuviera en el banco de suplentes el domingo pasado en el 1-1 contra Defensor Sporting.
Los convocados de Diego Aguirre:
Arqueros: Sebastián Britos y Washington Aguerre
Defensas: Germán Pezzella, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Lucas Hernández, Ignacio Alegre y Brian Barboza
Volantes: Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo y Franco González
Delanteros: Facundo Batista, Matías Arezo y Abel Hernández.
Peñarol a todo o nada
Peñarol cuenta con la obligación de vencer este jueves a Cerro Largo para quedarse con la Tabla Anual sin depender de terceros.
Este jueves, la última fecha del Torneo Clausura comenzará con los tres encuentros que disputarán los equipos con posibilidades de llevarse la acumulada y, de esa forma, sellar un billete a la final de la Liga Uruguaya 2026.
Líder de la Anual con 66 unidades y con cinco encuentros consecutivos sin ganar, Peñarol recibirá a Cerro Largo con la misión de sumar de a tres para cortar la mala racha y para convertirse en finalista sin necesidad de mirar lo que ocurra en las otras canchas.
Segundo con 64, y esperando un nuevo tropezón del aurinegro, Montevideo City Torque se enfrentará a Progreso, mientras que Deportivo Maldonado, tercero con 63 puntos, visitará a Boston River esperando la caída de todos los de arriba.
El conjunto que se quede con la Anual se clasificará a la final de la Liga Uruguaya y allí se enfrentará por el título con el vencedor de una semifinal que disputarán Racing y Liverpool, uno campeón del Torneo Apertura y el otro del Torneo Clausura.