El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , dio a conocer el plantel de convocados para el partido ante Cerro Largo de este jueves a las 16:30 en el Campeón del Siglo, en el que los carboneros buscarán asegurarse la Tabla Anual en la última fecha del Torneo Clausura.

Como informó Referí, Nahuel Herrera está en la lista de citados . Además, vuelve Washington Aguerre tras su sanción.

Según informó una fuente del club a Referí, Leonel Jamie volverá a ser titular, luego de que Aguirre lo mantuviera en el banco de suplentes el domingo pasado en el 1-1 contra Defensor Sporting.

Así se juega la última fecha del Torneo Clausura, con Peñarol definiendo la Tabla Anual y Nacional buscando entrar a la Libertadores: horarios, canchas y árbitros

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Los convocados de Diego Aguirre:

Arqueros: Sebastián Britos y Washington Aguerre

Defensas: Germán Pezzella, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Lucas Hernández, Ignacio Alegre y Brian Barboza

Volantes: Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Jesús Trindade, Javier Cabrera, Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez, Luis Angulo y Franco González

Delanteros: Facundo Batista, Matías Arezo y Abel Hernández.

Peñarol a todo o nada

Peñarol cuenta con la obligación de vencer este jueves a Cerro Largo para quedarse con la Tabla Anual sin depender de terceros.

Este jueves, la última fecha del Torneo Clausura comenzará con los tres encuentros que disputarán los equipos con posibilidades de llevarse la acumulada y, de esa forma, sellar un billete a la final de la Liga Uruguaya 2026.

Líder de la Anual con 66 unidades y con cinco encuentros consecutivos sin ganar, Peñarol recibirá a Cerro Largo con la misión de sumar de a tres para cortar la mala racha y para convertirse en finalista sin necesidad de mirar lo que ocurra en las otras canchas.

Segundo con 64, y esperando un nuevo tropezón del aurinegro, Montevideo City Torque se enfrentará a Progreso, mientras que Deportivo Maldonado, tercero con 63 puntos, visitará a Boston River esperando la caída de todos los de arriba.

El conjunto que se quede con la Anual se clasificará a la final de la Liga Uruguaya y allí se enfrentará por el título con el vencedor de una semifinal que disputarán Racing y Liverpool, uno campeón del Torneo Apertura y el otro del Torneo Clausura.