Este jueves 19 de noviembre es conmemorado por algunas organizaciones como Día Internacional del Hombre con el objetivo de visibilizar problemáticas vinculadas con la salud física y mental de los varones, promover modelos masculinos positivos y fomentar la igualdad de género.

La jornada propone generar espacios de reflexión sobre los desafíos que atraviesa el género en distintos ámbitos de la sociedad, además de reconocer sus contribuciones en la familia, el trabajo y la comunidad.

La iniciativa tiene antecedentes en la década de 1990, cuando Thomas Oaster , profesor y director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Misuri-Kansas , impulsó actividades para debatir sobre el papel de los varones en la sociedad. Su propuesta buscaba destacar la importancia de la salud masculina y promover referentes positivos, según recopiló la agencia BBC.

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Sin embargo, la fecha que se conmemora actualmente se estableció en 1999, cuando Jerome Teelucksingh , profesor de Historia de la Universidad de las Indias Occidentales , en Trinidad y Tobago , impulsó el 19 de noviembre como jornada internacional. Eligió ese día porque coincidía con el cumpleaños de su padre, a quien consideraba un ejemplo de responsabilidad y compromiso.

Día Internacional del Hombre

La propuesta se extendió progresivamente a distintos países y recibió el respaldo de organizaciones vinculadas con la salud y la igualdad de género. Uno de los apoyos más mencionados fue el de Ingeborg Breines, entonces directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO, quien calificó la iniciativa como "una excelente idea que proporcionará un poco de equilibrio entre sexos".

¿Por qué se conmemora el Día Internacional del Hombre?

La conmemoración tiene seis objetivos principales: promover modelos masculinos positivos, reconocer las contribuciones de los hombres a sus comunidades, mejorar su salud física y emocional, abordar las situaciones de discriminación que los afectan, fomentar relaciones de género equitativas y contribuir a construir una sociedad más segura.

En ese sentido, la salud ocupa un lugar central. La jornada busca también generar conciencia sobre la prevención de enfermedades, los controles médicos y la importancia de atender la salud mental, además de cuestionar los estereotipos que dificultan que muchos varones expresen sus emociones o pidan ayuda ante situaciones de angustia.

El Día Internacional del Hombre 2026 tiene como lema g lobal "El futuro es de todos", una consigna que propone promover la inclusión, la igualdad y la colaboración entre hombres y mujeres, de acuerdo a la información detallada por la International Mens Day.