La final de la Copa Libertadores que el próximo sábado 28 de noviembre disputarán en el Estadio Centenario de Montevideo Palmeiras vs Estudiantes de La Plata tendrá como novedad un show en el entretiempo que estará a cargo de un músico brasileño.

Será el primer Halftime Show en la historia de la Conmebol Libertadores, según anunció Coca-Cola, firma que patrocinará ese espacio de la definición continental.

El encargado de animar el espectáculo del entretiempo será el DJ, productor y cantante brasileño Pedro Sampaio , uno de los principales nombres de la nueva generación de la música brasileña y una de las grandes fuerzas del funk en América Latina, quien recientemente estuvo a cargo del halftime show de la NFL en su visita a Río de Janeiro junto a Ricky Martin .

Conocido por mover multitudes con su energía única y su capacidad de conectar con grandes audiencias, el artista llevará su propuesta musical a través del ritmo, el baile y elementos inspirados en la cultura del fútbol, a uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la región, manteniendo viva la emoción de la final durante el entretiempo.

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“Pasé por diferentes ciudades y países a lo largo de 2026, pero pocas experiencias se comparan con la energía que viene de América Latina. Estar por primera vez en Uruguay y, justamente, en una final de la Libertadores, hace que todo sea aún más especial. Es un honor vivir este momento junto a Coca-Cola, en uno de los encuentros más grandiosos del fútbol sudamericano. Estoy contando los minutos para sentir de cerca la emoción de esta hinchada, esa vibración única que solo el fútbol es capaz de brindar. Voy a llevar toda esa energía al escenario. ¡Quiero hacer un show inolvidable, a la altura de la pasión de quienes estén siguiéndolo!”, señaló Sampaio.

¿Cuánto durará el show?

El show de Sampaio tendrá una duración de siete minutos, dentro de los 15 minutos establecidos para el entretiempo, y se desarrollará fuera del campo de juego, respetando los tiempos deportivos y manteniendo al fútbol como el gran protagonista de la noche.

La presentación musical la podrán disfrutar tanto los aficionados presentes en el estadio como quienes sigan el partido a través de la transmisión internacional.

Sampaio ofrecerá una presentación creada especialmente para la ocasión, con coreografías junto a su cuerpo de baile e intervenciones que conectarán el universo de la música con el del fútbol. La propuesta reunirá ritmo, baile y elementos de la cultura deportiva en una celebración de estas dos pasiones.

La presentación será transmitida a través de Pluto, Telefe, Chilevisión y por ESPN, permitiendo que aficionados de distintos países puedan disfrutar esta experiencia.