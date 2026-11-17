La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó este martes la designación arbitral para la gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, que se disputará el próximo sábado 28 de noviembre a la hora 17 en el Estadio Centenario, marcando un hito sin precedentes: por primera vez en toda la historia del certamen, el partido decisivo será dirigido por un árbitro venezolano.

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El elegido por la Comisión de Árbitros es Jesús Valenzuela, quien estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno, mientras que el también venezolano Juan Soto estará a cargo del VAR.

De esta manera, Valenzuela se impuso en la carrera final frente a otros jueces de peso en el continente como el argentino Facundo Tello, el colombiano Wilmar Roldán y el chileno Piero Maza.

Nunca dirigió un juez de Venezuela una final de Copa Libertadores Desde la creación de la Copa Libertadores en 1960, tanto en el antiguo formato de partidos de ida y vuelta, como bajo la modalidad de final única instaurada en 2019, Venezuela nunca había tenido a un árbitro principal impartiendo justicia en la definición.