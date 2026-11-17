La selección uruguaya y República Dominicana se enfrentarán este martes a las 20:30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado , en el segundo y último amistoso del combinado dirigido por Diego Forlán en la fecha FIFA de noviembre.

Será la segunda vez que Uruguay y Dominicana se enfrenten en su historia , y la primera en territorio de uno de los dos países.

El primer y único enfrentamiento entre ambos ocurrió apenas un año atrás, el 10 de octubre de 2025 , cuando la celeste aún era dirigida por Marcelo Bielsa y comenzaba a preparar el Mundial 2026.

Aquel encuentro amistoso fue disputado en el estadio Bukit Jalil de Kuala Lumpur, Malasia , y Uruguay ganó 1-0 con un solitario gol de Ignacio Laquintana , su primer y único tanto hasta el momento con la camiseta de la selección.

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A pesar de que solo pasó un año, solo cinco jugadores presentes en esa ocasión se mantienen en la convocatoria de este martes, y tres de ellos debutaron aquel día con Uruguay: Cristopher Fiermarín, Santiago Mouriño y Juan Manuel Sanabria, este último el único que fue al Mundial.

También estuvieron Rodrigo Zalazar y Federico Viñas –autor de la asistencia a Laquintana–, suplentes en aquel encuentro que se perfilan como titulares para el partido en Maldonado.

Hubo un cuarto futbolista que debutó con la celeste, aunque su caso es más extraño. Se trata de Julio Daguer, volante juvenil de por entonces 17 años que apenas tenía un partido en Primera con Peñarol –por Copa AUF Uruguay– cuando Bielsa lo mandó a la cancha para disputar los últimos instantes del encuentro, debido a que Agustín Álvarez Martínez se lesionó.

Julio Daguer, el juvenil de 17 años de Peñarol, que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana FOTO: @Uruguay

Con 17 años, 7 meses y 18 días, el volante carbonero se convirtió en el cuarto jugador más joven en estrenarse con la selección uruguaya mayor, detrás de Horacio Peralta (17 años, 3 meses y 5 días), Rodolfo Pini (17 años, 6 meses y 6 días) y Carlos Céspedes (17 años, 6 meses y 18 días).

Además de Daguer, ese día otros cinco juveniles integraron el banco de suplentes de Bielsa: Paulo Da Costa (golero de Peñarol de 17 años), Brian Barboza (hoy integrante de la Primera de Peñarol, vendido al Toluca de México), Pablo Alcoba (volante de 17 años de Albion), Luciano González (hoy titular en Nacional) y Facundo Martínez (delantero de 17 años de Torque).

Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi, Kevin Amaro y Álvarez Martínez no volvieron a ser convocados tras esa fecha FIFA de octubre de 2025, en la que Uruguay también venció 2-1 a Uzbekistán. José Luis Rodríguez, Nicolás Fonseca y Luciano Rodríguez estuvieron en el banco en algunos de los siguientes amistosos previos al Mundial, pero hasta ahora no volvieron a contar con minutos en la selección.