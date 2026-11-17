Jensen Huang, CEO de Nvidia, dispuesto a continuar al frente de la empresa. Bloomberg via Getty Images

El fundador de Nvidia, Jensen Huang, manifestó su voluntad de regresar al frente de la compañía si la junta directiva considera que su vuelta es lo mejor para los intereses de la empresa, los accionistas y el país. Su declaración se produce en medio de una crisis interna tras las revelaciones sobre sus asuntos personales.

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I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026 Huang reconoció haber cometido "serios errores" en su vida privada y haber generado problemas para la junta, de los cuales dijo hacerse completamente responsable. Afirmó estar comprometido a cooperar con la investigación independiente que lleva adelante la junta directiva.

Jensen huang y la crisis interna en nvidia A pesar de las versiones que circulan sobre un posible regreso, medios como Washington Post o Politico indican que la junta directiva de Nvidia no tiene planes de reinstalarlo en el cargo de CEO. La situación se complica con el escrutinio público y político sobre las exportaciones de chips y la supuesta vinculación de una exdirectiva con servicios de inteligencia chinos.

Desde su renuncia, Huang ha recibido un considerable apoyo de empleados, inversores y socios comerciales. Una carta abierta circulada esta semana reunió más de 10.000 firmas de empleados actuales y anteriores, además de figuras reconocidas del sector tecnológico. El escrito cuestiona la remoción de Huang sin un "debido proceso" claro.