Entre agosto y septiembre de 1977, las sondas gemelas Voyager 1 y la Voyager 2 partieron de Cabo Cañaveral para explorar los planetas gigantes de la región exterior de nuestro Sistema Solar ―‍Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno―‍, sus 48 lunas y los sistemas únicos de anillos y campos magnéticos que poseen estos planetas.

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Su duración estimada era de cinco años, pero terminaron siendo casi cinco décadas de misión.

De hecho, este miércoles, la Voyager 1 se convertirá en el objeto fabricado por la humanidad que más lejos ha llegado en el espacio al alcanzar una distancia equivalente a un día luz de la Tierra.

Es decir, luego de un viaje de 49 años, dos meses y 11 días la Voyager 1 habrá recorrido la distancia que una partícula de luz consigue recorrer en 24 horas: unos 26 mil millones de kilómetros.

Este hito tendrá lugar exactamente a las 05:16 horas del este de Estados Unidos.

Dado que nada en el universo se mueve más rápido que la luz, los números pueden resultar difíciles de imaginar.

Pero para poner esta distancia en perspectiva digamos que la Luna está a una distancia de 1,3 segundos luz.

Como explica la NASA, "los astronautas de la misión Artemis II tardaron cerca de tres días en llegar, pero la luz puede recorrer esa distancia en 1,3 segundos".

El Sol, por su parte, está a 8,3 minutos luz de distancia y Neptuno, el planeta más lejano de nuestro Sistema Solar, se encuentra a 4 horas y 10 minutos luz.

Lo curioso de ambas sondas que siguen operativas y brindando a los astrónomos información invaluable sobre el universo, es que lo hacen con tecnología que en la actualidad parece primitiva.

"El mando a distancia que se usa para abrir un coche tiene tanta capacidad de memoria como los ordenadores de la Voyager", le explica a la BBC Linda Spilker, científica responsable del proyecto. "Fue un logro extraordinario para su época".

AFP via Getty Images Linda Spilker se unió al equipo de la sonda Voyager en 1977 y, después de haber trabajado en otras misiones, regresó como científica responsable del proyecto en 2022.

El llamado Gran Tour

Las sondas Voyager surgieron gracias al avance de la exploración humana de nuestro Sistema Solar.

Quince años antes de su lanzamiento, la NASA ya había completado la primera misión exitosa a otro planeta cuando la Mariner 2 sobrevoló Venus en 1962.

Tres años después, la sonda Mariner 4 pasó cerca de Marte y tomó las primeras fotografías a corta distancia de un planeta más allá de la Tierra.

Los planes para alcanzar los cuatro planetas gigantes exteriores —Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— comenzaron después de que el ingeniero aeroespacial estadounidense Gary Flandro predijera su rara alineación a finales de la década de 1970.

Esto permitiría que una posible nave espacial los visitara con mayor facilidad, ofreciendo una oportunidad única en la vida para lo que los científicos denominaron el Gran Tour.

Nasa/JPL-Caltech La sonda Mariner 4 tomó la primera fotografía de cerca de otro planeta, Marte, en 1965.

En aquel entonces, nuestros conocimientos sobre esta región eran bastante básicos.

"Los antiguos griegos conocían a Júpiter y Saturno, pero los veían como puntos de luz", afirma Amy Shira Teitel, historiadora espacial y escritora.

Pero con la misión Voyager, "de repente pasamos de una especie de concepto vago de planetas a tener gráficos familiares en todas las aulas", dice.

La primera misión de la NASA a los planetas de la región exterior del Sistema Solar, la Pioneer 10, sobrevoló Júpiter en 1973, demostrando que podía cruzar con éxito el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y comunicarse con la Tierra desde millones de kilómetros de distancia.

Su hermana, la Pioneer 11, sobrevoló Saturno seis años después.

Ambas sondas eran extremadamente sencillas en comparación con las Voyager.

Después de que Estados Unidos superara con éxito a la Unión Soviética en el alunizaje en 1969, la NASA experimentó un descenso en cuanto al apoyo político y la financiación para futuras misiones.

Los planes originales para el Gran Tour del Voyager tuvieron que ser reemplazados por una visita más modesta a solo dos de los planetas.

Suzette Cummings/Nasa Alan Cummings recuerda haber subido para probar las ventanas de los telescopios Voyager antes de su lanzamiento en 1977.

Sin embargo, entre bastidores, los científicos preparaban discretamente las sondas Voyager para ir aún más lejos.

"Oficialmente, estábamos diseñando sondas para una misión de 5 años a Júpiter y Saturno, pero digamos que las construimos para que duraran un poco más, por si acaso", admite el Alan Cummings, un astrofísico que todavía trabaja en la misión Voyager.

Construidas como naves espaciales idénticas, la Voyager 2 se lanzó en agosto de 1977 y la Voyager 1 al mes siguiente. Se les programó para que siguieran trayectorias diferentes, y la Voyager 1 adelantó a su gemela a finales de ese año.

Mundos completamente nuevos

Al final, fueron las propias sondas las que demostraron su valía: el mundo entero quedó boquiabierto al empezar a reescribir lo que los astrónomos creían saber sobre nuestro entorno.

Por ejemplo, la Voyager 1 detectó los primeros volcanes activos fuera de la Tierra en Io, una de las lunas de Júpiter.

También detectó relámpagos en Júpiter, otro hecho sin precedentes fuera de nuestro planeta.

Nasa/JPL Voyager 1 reveló por primera vez la actividad volcánica en Io, incluyendo un anillo en forma de rosquilla cerca del centro que se ha relacionado con un volcán en erupción.

Las imágenes enviadas por la Voyager 2 sugirieron que otra de las lunas de Júpiter, Europa, podría contener un océano de agua líquida bajo su corteza helada agrietada, lo que hasta el día de hoy ha llevado a los astrónomos a especular que podría albergar vida.

Cummings todavía recuerda el momento en que vio a Io por primera vez. Le puso los pelos de punta.

"Estaba en el campus, de hecho, y tenían una transmisión de video", recuerda. "Ahí estaba Io en todo su esplendor y no podía creerlo... Nuestra propia Luna es muy gris y aburrida. No me imaginaba que iba a haber tanta diversidad en las lunas".

Cuatro años después del inicio de la misión, la NASA decidió que la Voyager 2 se convertiría en la primera nave espacial en visitar Urano y Neptuno, realizando sobrevuelos en 1986 y 1989, y completando el Gran Tour.

"Punto azul pálido"

Las sondas Voyager lograron sus objetivos gracias a una combinación de ingenio y tecnología.

Las llamadas maniobras de asistencia gravitatoria les permitieron usar la gravedad de cada planeta para ganar velocidad y cambiar de dirección para alcanzar su siguiente objetivo. Esto redujo el tiempo de viaje a Neptuno de 30 años a tan solo 12.

Las sondas estaban equipadas con baterías nucleares de plutonio. Sin embargo, han estado perdiendo unos 4 vatios de potencia cada año y la mayoría de los instrumentos científicos se han ido apagando uno a uno.

Nasa/JPL-Caltech El "punto azul pálido" fue una fotografía icónica de la Tierra tomada por la Voyager 1 en 1990 y relanzada por la NASA en 2020 para celebrar su 30 aniversario.

Justo antes de que la Voyager 1 apagara definitivamente su cámara en 1990, cuando ya se encontraba más allá de Neptuno, miró hacia atrás y tomó una fotografía de la Tierra. Nuestro planeta apareció como un diminuto punto azul pálido en la inmensidad del espacio.

La icónica imagen fue idea del difunto astrónomo Carl Sagan.

"Carl Sagan (dijo) que en este punto azul pálido están todas las personas que han vivido, todas las personas que has conocido", recuerda Spilker, "y ese sentimiento de que debemos cuidar nuestro planeta".

Espacio interestelar

En 2012, la Voyager 1 se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano en abandonar los límites exteriores del viento solar —denominados heliosfera— y adentrarse en el espacio interestelar. Su sonda gemela la siguió seis años más tarde.

Ambos satélites siguen enviando datos a la Tierra sobre fenómenos como los campos magnéticos, revelando nuevos datos de una región del espacio hasta ahora inexplorada.

"En este momento, Voyager es el único instrumento que realiza observaciones in situ del medio interestelar", afirma Bill Kurth, uno de los científicos que trabajan en una de las investigaciones en curso de Voyager. "No hay nada mejor que sumergirse en el océano para comprender su esencia".

Nasa/JPL La Voyager 2 sobrevoló Saturno en 1981 y capturó imágenes de sus anillos, entre otras cosas, antes de visitar Urano y Neptuno para luego dirigirse al espacio interestelar.

La NASA estima que ambas sondas seguirán teniendo al menos un instrumento científico operativo hasta la década de 2030.

"Seguiremos haciendo todo lo posible para que la misión continúe", promete Spilker. "No la abandonaremos. Dejaremos que Voyager decida cuándo es el momento".

Por lo pronto, la Voyager 1 se dirige hacia una estrella situada a más de 17 años luz de la Tierra llamada AC +79 3888, también conocida como Gliese 445. Se trata de una estrella poco conocida que actualmente se encuentra en la constelación de la Osa Menor.

No obstante, como aclara la NASA, "e espera que Voyager 1 pase a una distancia de unos 1,7 años luz de esta estrella... dentro de 40.000 años".

La Voyager 2 se dirige a las constelaciones de Sagitario y Pavo.

Un "hallazgo increíble"

"La misión Voyager representa la mayor hazaña de exploración de la humanidad. Es verdaderamente una aventura de la humanidad que busca comprender su lugar en el universo", dice Kurth.

En su opinión, las sondas Voyager demostraron que los planetas exteriores (también llamados gigantes o gaseosos) "no son tan simples como habíamos supuesto originalmente", allanando el camino para futuras misiones.

La sonda Europa Clipper de la NASA se dirige actualmente a Europa, una de las lunas de Júpiter, mientras que se espera que el Explorador de las Lunas Heladas de Júpiter (JUICE) de la Agencia Espacial Europea alcance su objetivo en 2031.

En lo que respecta a las sondas Voyager, no se trata solo de transmitir datos a la Tierra.

Nasa/JPL-Caltech En la parte inferior izquierda de la portada del disco de oro aparece un mapa que muestra la ubicación de nuestro Sistema Solar en relación con 14 púlsares, estrellas de neutrones giratorias.

Cada una contiene un disco enchapado en oro de 30 centímetros con saludos hablados en 55 idiomas, junto con 115 imágenes y una miríada de sonidos que representan nuestro planeta, como truenos y música de diferentes regiones y épocas.

Los discos fueron instalados para servir como cartas de presentación a la humanidad en caso de que fueran encontrados por posibles vidas extraterrestres.

Según Spilker, sería un "hallazgo increíble" para alguna otra especie inteligente, que "quizás podría regresar y ver cómo podría ser la Tierra".

"Ese disco de oro podría durar quizás mil millones de años y bien podría sobrevivir a la propia humanidad", sugiere.

Y si esos extraterrestres se topan con la Voyager, podrían encontrar otro mensaje misterioso.

En la década de 1970, Cummings no pudo resistir la tentación de grabar sus iniciales en uno de los instrumentos que ayudó a diseñar.

"Eso no estaba autorizado. ¿Pero qué me van a hacer ahora?", bromea.

*Con información y reportería de Fernando Duarte del Servicio Mundial de la BBC.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC