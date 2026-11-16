Peñarol volvió a ser cuarto en la Copa Libertadores femenina de fútbol sala: el emotivo mensaje de Lorena Graña

Como en las temporadas 2019 y 2025, Peñarol se ubicó en el cuarto lugar de la Copa Libertadores de fútbol sala que se llevó a cabo en Buenos Aires.

Las aurinegras, dirigidas por Andrés Izquierdo , fueron segundas en el grupo luego de ganarle 3-0 a Víctor Muriel de Bolivia , 3-2 a Caracas de Venezuela y 9-1 a Mectrónica de Perú, en la mayor goleada de su historia copera .

Eso las llevó en semifinales a enfrentar al gran favorito, Stein Cascavel de Brasil con el que perdieron 3-0.

Murió Dino Sani: campeón del mundo con Brasil en 1958 y bicampeón uruguayo con Peñarol como entrenador en 1978 y 1979

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En partido por el tercer puesto cayeron 3-0 contra Ferro acumulando su tercera derrota consecutiva en el certamen.

"No fue una más, fue una Copa Libertadores donde supimos competir, con nuestras armas, con nuestros recursos pese a nuestro torneo local. Un cuarto puesto por segunda vez consecutiva, no es para cualquiera. No cualquiera lo puede lograr", escribió una de las referentes del plantel, Lorena Graña.

"Tres veces llegar a semis, en seis años consecutivos de competición. Lo único que puedo decir es gracias. Gracias a todos por apoyarnos, familia que estuvo presente, amigos, y todos los que no pudieron viajar, pero desde la distancia siempre nos apoyan", agregó.

Peñarol no jugará la Copa Libertadores 2027 ya que este año perdió la final del Campeonato Uruguayo contra Nacional, que lo destronó después de ocho títulos consecutivos.

Los cuartos puestos de Peñarol en Copa Libertadores son las mejores actuaciones para un equipo uruguayo junto con el cuarto lugar de Río Negro City de 2016.