"El Vasco" Santiago Ostolaza renunció en Nacional, donde trabajaba como jefe de Captación de juveniles

Santiago “Vasco” Ostolaza , campeón de América y del mundo con Nacional en 1988 en su etapa como jugador, renunció este miércoles a su cargo en el club como jefe de Captación de juveniles y supervisor de la Academia Nacional.

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El exvolante había regresado al club en mayo de 2024 para cubrir ese puesto que había quedado vacante tras el fallecimiento de Alberto Bica .

Ese fue el regreso del Vasco a los tricolores luego de 20 años, tras su último paso como entrenador del plantel principal en 2004.

Según supo Referí en base a fuentes del club, en las últimas horas, Ostolaza, de 64 años, comunicó su renuncia a su cargo en la Captación, el área del club que busca jugadores juveniles en Montevideo y el interior del país , para sumarlos a las formativas tricolores.

El recibimiento especial de Nacional para un campeón de América y del Mundo que volvió al club en un nuevo rol

Ostolaza y su lindo recuerdo de Nacional del 88

Su salida se da en una semana de movimientos en el área deportiva con las renuncias del manager deportivo Sebastián Eguren y del secretario deportivo Martín Ligüera, luego de que fuera cesado el entrenador del plantel principal Jorge Bava, quien fue reemplazado por Daniel Carreño, compañero de Ostolaza en aquel histórico Nacional de 1988.

“Ídolo y referente”

Santiago Ostolaza es considerado “ídolo y referente” de Nacional.

“Jugó en la posición de defensa central y mediocampista, siendo ídolo y referente de nuestra institución por su vocación y entrega dentro y fuera del campo de juego”, destacan los tricolores en su web.

Hugo De León y Santiago Ostolaza en la histórica tapa de El Gráfico tras la Intercontinental de 1988

Durante su carrera de futbolista, el Vasco disputó más de 200 partidos con la camiseta de Nacional entre 1986 y 1996.

Fue campeón de la Copa Libertadores 1988, campeón de la Copa Intercontinental 1988 (marcó dos goles en la final frente a PSV Eindhoven y fue elegido mejor jugador), de la Copa Interamericana 1988 y de la Recopa Sudamericana 1989.

En 2004 fue contratado como técnico del equipo principal. Dirigió 8 partidos por la Copa Libertadores y 16 del Torneo Clasificatorio.

El equipo de Nacional en la final Intercontinental de 1988

En la Copa quedó eliminado en octavos de final contra Deportivo Táchira y la directiva de Nacional lo reemplazó por Hugo De León tras la penúltima fecha del torneo local.

Luego, Ostolaza dirigió en Zacatecas, Durango y Guerreros FC de México, Cerro Largo FC, Espoli de Ecuador, la selección uruguaya sub 17, Racing Club y Juventud de Las Piedras.