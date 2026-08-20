Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La formación de Peñarol para visitar a Deportivo Maldonado y los tres jugadores que recupera Diego Aguirre

Peñarol enfrenta este sábado a Deportivo Maldonado en un partido trascendente y Diego Aguirre recupera a tres jugadores, uno de los cuales será titular

20 de agosto de 2026 18:54 hs
Diego Aguirre, entrenador de Peñarol

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol entrenó este jueves por la mañana y se prepara para visitar a Deportivo Maldonado, al que enfrentará el sábado a la hora 18.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

El partido es clave para la Tabla Anual porque Peñarol lidera con 46 puntos, uno más que Deportivo Maldonado y Racing. Los aurinegros tienen un partido menos jugado porque quedó suspendido el encuentro contra Montevideo City Torque, de la primera fecha del Clausura.

Pero sí podrá disponer de Thiago Espinosa, ausente ante Central por una sobrecarga muscular.

Elecciones en Peñarol: cómo se mueve el oficialismo y el nuevo guiño de Ignacio Ruglio rumbo a otra reelección

Los dos juveniles de Peñarol que pueden salir a préstamo antes de que cierre el período de pases y los clubes que quieren llevarlos

Por esa razón, Eduardo Darias pasará del carril izquierdo al mediocampo.

El equipo formará con Washington Aguerre, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Eduardo Darias, Thiago Espinosa; Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández.

Por un desgarro está descartado Jonathan Rodríguez.

Es probable que vuelvan a la convocatoria Franco Romero y Jesús Trindade.

Están afuera por lesiones de largo aliento en faz recuperatoria Leonardo Fernández (rotura de ligamentos) y Nahuel Herrera (fractura de quinto metatarsiano).

Las más leídas

El jugoso premio económico que embolsó Montevideo City Torque el alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana: mirá todo lo que lleva recaudado

Los primeros ensayos de Daniel Carreño en el equipo de Nacional, con un regreso importante y a la espera de definir algunos puestos claves

Montevideo City Torque 2-1 Tigre por la Copa Sudamericana: el local hace historia y se mete entre los ocho mejores

"El Vasco" Santiago Ostolaza renunció en Nacional, donde trabajaba como jefe de Captación de juveniles

Temas

Peñarol Deportivo Maldonado Torneo Clausura Diego Aguirre

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos