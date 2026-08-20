La formación de Peñarol para visitar a Deportivo Maldonado y los tres jugadores que recupera Diego Aguirre

Peñarol entrenó este jueves por la mañana y se prepara para visitar a Deportivo Maldonado, al que enfrentará el sábado a la hora 18.30 en el estadio Domingo Burgueño Miguel, por la tercera fecha del Torneo Clausura.

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El partido es clave para la Tabla Anual porque Peñarol lidera con 46 puntos , uno más que Deportivo Maldonado y Racing. Los aurinegros tienen un partido menos jugado porque quedó suspendido el encuentro contra Montevideo City Torque, de la primera fecha del Clausura.

El entrenador Diego Aguirre no podrá contar con Nicolás "Indio" Fernández , suspendido tras ser expulsado el domingo pasado contra Central Español .

Pero sí podrá disponer de Thiago Espinosa , ausente ante Central por una sobrecarga muscular.

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Por esa razón, Eduardo Darias pasará del carril izquierdo al mediocampo.

El equipo formará con Washington Aguerre, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Eduardo Darias, Thiago Espinosa; Leonel Jaime; Matías Arezo y Abel Hernández.

Por un desgarro está descartado Jonathan Rodríguez.

Es probable que vuelvan a la convocatoria Franco Romero y Jesús Trindade.

Están afuera por lesiones de largo aliento en faz recuperatoria Leonardo Fernández (rotura de ligamentos) y Nahuel Herrera (fractura de quinto metatarsiano).