El Estadio Centenario es candidato para el Mundial de Rugby 2035: Sudamérica presentó candidatura y necesita asegurar US$ 600 millones de ganancia

Sudamérica presentó oficialmente ante World Rugby la candidatura para organizar el Mundial de Rugby 2035, un proceso en el que compite contra España, Japón y, posiblemente, Italia.

Según informó Sudamérica Rugby (SAR), el proyecto cuenta en principio con 12 sedes. Ocho de ellas estarán en Argentina: dos en Buenos Aires (Monumental de River y José Amalfitani de Vélez), La Plata (Estadio Único), Rosario (Gigante de Arroyito), Córdoba (Kempes), Salta (Martearena), Santiago del Estero (Madre de Ciudades) y Mendoza (Malvinas Argentinas). En Brasil se presentó al histórico Maracaná de Río de Janeiro, en Chile al Nacional de Santiago y en Uruguay al Estadio Centenario de Montevideo.

La cifra de ciudades organizadoras en las últimas Copas del Mundo ha sido variada: 11 en Inglaterra 2015 (utilizando 13 estadios), 12 en Japón 2019 y 9 en Francia 2023. Todas las ciudades elegidas cuentan con su propio aeropuerto internacional, requisito indispensable para asegurar la logística de traslados de las delegaciones y el flujo de fanáticos

La sede del torneo será adjudicada en noviembre de 2027, luego de que los aspirantes presenten sus estudios de factibilidad. "El proceso previo incluye la presentación de documentación, visitas a las sedes candidateadas y el anuncio en mayo de 2027 de las sedes preferidas. La decisión la tomará el Consejo de World Rugby", expresó SAR en un comunicado.

El punto más crítico será asegurarle a World Rugby que el evento generará un piso de ganancias de 472 millones de libras esterlinas (unos 556 millones de euros o casi 600 millones de dólares) a través de los derechos de televisión, ticketing y hospitality. A esto hay que sumarle el impacto económico por ingresos de turismo en cada país anfitrión. A modo de referencia, esa fue la ganancia que le dejó a la entidad matriz el Mundial de Francia 2023, certamen que además generó 1.800 millones de euros de gasto interno y 871 millones de euros de beneficio directo para el país galo.

¿Cuál es la "cifra mágica para organizar" el Mundial de Rugby?

"Los mundiales no pueden dar menos de 472 millones de libras para repartir", explicó en junio el ex vicepresidente de World Rugby, Agustín Pichot, en entrevista con el ciclo RugbyNews Streaming. "Eso es lo que tiene que poner Sudamérica arriba de la mesa, pero no de garantía. Eso es lo que van a mirar antes de ir a una votación o no: mirar que los países que se han presentado —Japón, España y Sudamérica hasta ahora— tengan evaluado el riesgo que corren de no tenerlo o tenerlo. Y si es así, evaluar cuál es el que mejor le da por ahí esos millones de libras o más", detalló el actual hombre fuerte de Sudamérica Rugby.

El proceso para Sudamérica había empezado en enero, cuando el gobierno argentino envío una carta a World Rugby anunciando el apoyo del gobierno a la candidatura. Luego el Ceo de World Rugby, Alan Gilpin, viajó a Argentina y Uruguay en marzo para visitar estadios y aeropuertos y mantener reuniones políticas.

Similar proceso se dio en España, donde además recibió el apoyo de La Liga, organizadora del campeonato español.

El Mundial 2027 se jugará en Australia, mientras que la edición de 2031 desembarcará por primera vez en Estados Unidos. De cara a 2035, España juega con la carta a favor de devolver el torneo a Europa tras 12 años de ausencia, mientras que Japón se apoya en el éxito organizativo y comercial que logró en 2019.