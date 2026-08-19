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Montevideo City Torque vs Tigre EN VIVO por la Copa Sudamericana: se pone en marcha el encuentro

Seguí EN VIVO el encuentro entre Montevideo City Torque y Tigre por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Centenario

19 de agosto 2026 - 21:36hs
Tigre - Torque
EFE

EN VIVO

Montevideo City Torque recibe a Tigre en el estadio Centenario, en el marco de la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde el elenco dirigido por Marcelo Méndez buscará la histórica clasificación a cuartos y aprovechar la ventaja por 1-0 obtenida en la ida. El partido comenzará a las 21:30 horas.

Seguí en vivo las estadísticas y el minuto a minuto en vivo:

Montevideo City Torque vs Tigre en vivo

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Minuto 5: primeras muestras

Ambos buscan los ataques y las transiciones rápidas, no demorar tanto con el balón quieto y hacerlo girar rápido. Es un inicio muy parejo, con un poco más de dominio de la posesión de Tigre, pero sin profundidad.

Partido en marcha: Montevideo City Torque 0-0 Tigre

Los 11 de Tigre

Este es el 11 inicial de Tigre para buscar la remontada, con la presencia del uruguayo Mauro Méndez desde el arranque.

Los 11 de Marcelo Méndez

Este es el equipo de titular de Montevideo City Torque para buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Torque llega en alzas

El cuadro de Marcelo Méndez llega a la revancha ante Tigre por Copa Sudamericana con un gran envión anímico, luego de imponerse el fin de semana ante Juventud de Las Piedras por 1-0.

¿Cómo llega Tigre?

El equipo argentino, con mayoría de suplentes pensando en este compromiso, igualó 0-0 ante Aldosivi el pasado fin de semana en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura.

La hazaña que buscará Montevideo City Torque

El fútbol uruguayo atraviesa una cita decisiva en el plano continental. Este miércoles, Montevideo City Torque saldrá a la cancha frente a Tigre de Argentina con una oportunidad inédita: terminar con una racha de 11 años sin que un equipo de los denominados "chico" del país alcance los cuartos de final de una copa internacional.

Desde 2015, ni la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana han visto a un club uruguayo.-excluyendo a Nacional y Peñarol- instalarse entre los ocho mejores del continente.

La última gran "hazaña" la firmó Defensor Sporting en la Copa Sudamericana 2015.

Salomón Rodríguez celebra el 1-0 de Montevideo City Torque

Salomón Rodríguez celebra el 1-0 de Montevideo City Torque

El probable once de Tigre

Por su parte, Diego Dabove piensa el siguiente equipo en busca de revertir la serie: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo.

El posible once de Montevideo City Torque

El probable equipo que piensa Méndez para buscar la clasificación es: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Diogo Guzmán, Facundo Silvera, Esteban Obregón, Franco Pizzichillo; Salomón Rodríguez.

Torque mantiene la ventaja

Montevideo City Torque lidera la serie gracias al triunfo 1-0 que obtuvo la semana pasada en Argentina, con gol de Franco Pizzichillo y ahora define la serie en el Centenario.

Franco Pizzichillo festejando su gol para Montevideo City Torque ante Tigre

Franco Pizzichillo festejando su gol para Montevideo City Torque ante Tigre

¿Dónde ver en vivo Montevideo City Torque vs Tigre?

Para el territorio uruguayo y el resto de Sudamérica, los derechos de transmisión de este encuentro internacional pertenecen a DirecTV. Por lo tanto, el partido se podrá ver en vivo a través de las siguientes opciones:

  • Televisión por cable: Señal de DSports.
  • Streaming online: Plataforma DGO para suscriptores.

Comienza la cobertura de Referí

Aquí empieza la cobertura del partido entre Montevideo City Torque y Tigre, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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