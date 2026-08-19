Montevideo City Torque vs Tigre EN VIVO por la Copa Sudamericana: se pone en marcha el encuentro

La hazaña que buscará Montevideo City Torque

El fútbol uruguayo atraviesa una cita decisiva en el plano continental. Este miércoles, Montevideo City Torque saldrá a la cancha frente a Tigre de Argentina con una oportunidad inédita: terminar con una racha de 11 años sin que un equipo de los denominados "chico" del país alcance los cuartos de final de una copa internacional.

Desde 2015, ni la Copa Libertadores ni la Copa Sudamericana han visto a un club uruguayo.-excluyendo a Nacional y Peñarol- instalarse entre los ocho mejores del continente.

La última gran "hazaña" la firmó Defensor Sporting en la Copa Sudamericana 2015.