Montevideo City Torque recibe a Tigre en el estadio Centenario, en el marco de la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde el elenco dirigido por Marcelo Méndez buscará la histórica clasificación a cuartos y aprovechar la ventaja por 1-0 obtenida en la ida. El partido comenzará a las 21:30 horas.
Montevideo City Torque vs Tigre EN VIVO por la Copa Sudamericana: se pone en marcha el encuentro
Seguí EN VIVO el encuentro entre Montevideo City Torque y Tigre por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Centenario