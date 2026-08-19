Jorge Bava se despidió de Nacional a través de sus redes: "Los resultados no fueron los que queríamos, pero siempre dejamos el alma"

Jorge Bava se despidió de Nacional con un mensaje publicado en sus redes sociales este miércoles, tres días después de ser cesado por la directiva del club en el medio de una crisis deportiva, y que el club designara en su lugar a Daniel Carreño .

"Nos toca cerrar un ciclo en un lugar muy especial para mí" , comenzó escribiendo el entrenador en una carta publicada en su cuenta de Instagram.

"Los resultados no fueron los que queríamos, pero siempre dejamos el alma, manteniéndonos unidos aún en los momentos más difíciles" , continuó el DT.

En su mensaje Bava agradeció "a cada funcionario del club que trabajó día a día" para que no "faltara nada", a la directiva por "la oportunidad y la confianza" y al grupo de jugadores , que "nunca dejó de entrenar y competir al máximo, incluso en la adversidad".

El plantel que hereda Carreño en Nacional: una mezcolanza de cinco técnicos, Recoba, Lasarte, Peirano, Jadson Viera y Bava, y un rompecabezas a resolver en cinco días

Jorge Bava y Sebastián Eguren se despidieron de Nacional y pidieron "unión" para que el club salga adelante

"También a Martín Ligüera y Sebastián Eguren por su lealtad, compromiso y adhesión al club", agregó, en referencia a los funcionarios que renunciaron a su cargo luego del cese de Bava.

Por último, el DT también le agradeció a la "hermosa hinchada" que "nunca dejó de acompañar al equipo". "¡Viva siempre Nacional!", concluyó.

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Bava debutó como DT tricolor el 24 de marzo, en la victoria 3-0 ante Cerro Largo correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura. Dirigió un total de 25 partidos, con 11 victorias, tres empates y 11 derrotas.

Durante su pasaje Nacional cerró el peor Apertura de su historia, no logró clasificar a la final del Torneo Intermedio, y en el plano internacional no pasó la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó afuera de la Copa Sudamericana en los playoffs a los octavos de final ante Tigre. Su arranque del Torneo Clausura con cero puntos de seis lo terminó de alejar del club.