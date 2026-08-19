El espectacular momento de Joaquín Papa en Independiente del Valle que lo tiene como el entrenador uruguayo más destacado a nivel mundial: mirá el top 10 de DT's celestes

El presente de Joaquín Papa en Independiente del Valle es brillante. En la Liga Pro de Ecuador sacó 22 puntos de ventaja en 25 fechas. Ya ganó un título. Está en cuartos de final de la Copa Ecuador. Y el miércoles ganó 1-0 en la ida, de visitante ante Deportes Tolima, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

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¿Hay actualmente un entrenador uruguayo que esté dirigiendo en el extranjero con semejantes números? No hay son más de 30 los directores técnicos nacionales que están ejerciendo fuera de fronteras.

Papa dirigió hasta el momento 35 partidos oficiales al frente del conjunto ecuatoriano, ganó 29, empató dos y perdió cuatro .

Son 89 puntos obtenidos sobre 105 posibles , lo que representa un extraordinario 84,76% de efectividad .

El director técnico uruguayo que está intratable en Ecuador: Independiente del Valle, de Joaquín Papa, lidera y le sacó 17 puntos a sus perseguidores

Joaquín Papa, exentrenador de Liverpool y ganador del entrenador del año de Fútbolx100, es el nuevo DT de Independiente del Valle

La temporada de Independiente del Valle encuentra a Papa peleando en distintos frentes y con buenos resultados.

El equipo ecuatoriano consiguió además un resultado de enorme valor esta semana al derrotar 1-0 a Deportes Tolima en Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tolima fue uno de los verdugos de Nacional en Copa Libertadores y de local lo vapuleó 3-0. Fue ahí donde Independiente del Valle ganó anoche.

El gol de Aron Rodríguez le permitió al equipo de Papa regresar a Ecuador con ventaja antes de definir la serie como local.

El encuentro también obligó al equipo de Papa a mostrar una faceta diferente a la que habitualmente exhibe en el campeonato ecuatoriano. Tolima generó situaciones y el arquero Aldair Quintana tuvo intervenciones importantes para sostener la ventaja. Fue elegido como el MVP del partido.

Papa, sin embargo, evitó cualquier señal de triunfalismo luego del encuentro.

“Estamos bien, contentos y con los pies recontra sobre la tierra. No nos mareamos con nada”, señaló el entrenador uruguayo en conferencia prensa y además advirtió que “la serie está súper abierta”.

La prudencia de sus palabras contrasta con un registro estadístico difícil de ignorar.

Papa ganó 29 de 35 partidos

Desde que asumió el 23 de diciembre de 2025, Papa construyó un registro de 29 victorias, dos empates y cuatro derrotas en 35 encuentros.

El porcentaje de puntos ganados llega al 84,76%, equivalente a un promedio de 2,54 puntos por encuentro.

A los números se agrega un título: Papa ya conquistó la Supercopa de Ecuador, en la que Independiente del Valle goleó 3-0 a Universidad Católica.

Su racha en la Copa Libertadores 2026

Condición Resultado Visitante Rosario Central 0-0 Local Universidad Central 3-1 Visitante Libertad 3-2 Visitante Universidad Central 0-2 Local Libertad 4-1 Local Rosario Central 1-0 Visitante Deportes Tolima 1-0

¿Cómo está Papa frente a los otros entrenadores uruguayos en el exterior?

Referí comparó los números de entrenadores uruguayos que actualmente conducen equipos fuera del país, tomando exclusivamente el rendimiento en sus clubes actuales.

Para realizar la comparación se consideraron los partidos dirigidos y el porcentaje de puntos obtenidos en esos encuentros.

Papa encabeza el relevamiento con 84,76%, seguido por Guillermo Almada, de reciente llegada a América de México, y Martín García, quien también acaba de iniciar su ciclo en Guastatoya de Guatemala.

Uno de los casos más destacados es el de Eduardo Espinel en Olimpia de Honduras. Si bien su porcentaje es inferior al de Papa, presenta la muestra más extensa: lleva 85 encuentros al frente del club hondureño y obtuvo el 69,80% de los puntos. Además, conquistó tres títulos: Clausura 2025, Apertura 2025 y Supercopa de Honduras 2026.

El top 10 de entrenadores uruguayos en el exterior

Entrenador Equipo País Partidos % puntos ganados Joaquín Papa Independiente Valle Ecuador 35 84,76% Guillermo Almada América México 7 80,95% Martín García Guastatoya Guatemala 47 75% Eduardo Espinel Olimpia Honduras 85 69,8% Pablo Peirano Bucaramanga Colombia 4 66,67% César Calero Nueva Santa Rosa Guatemala 36 66,67% Álvaro Recoba Táchira Venezuela 27 61,73% Martín Brenner SW Bregenz Austria 4 58,33% Guillermo Sanguinetti Macará Ecuador 67 55,22% Alexander Medina Estudiantes Argentina 25 54,67%

Almada, García, Peirano y Calero recién comienzan sus respectivos ciclos, mientras que Espinel acumula 85 encuentros y Sanguinetti 67, siendo los que llevan más tiempo en sus cargos.

Papa tiene el mayor porcentaje de puntos entre los entrenadores relevados y, al mismo tiempo, una cantidad de partidos suficiente como para que su registro deje de ser simplemente el resultado de un buen comienzo.

No se tomó en cuenta en esta comparativa a Pablo Moreira quien tiene una efectividad de 63,16% en 19 partidos al frente de Revolution II, el equipo filial o reserva de New England Revolution en la MLS.

Sebastián Abreu tuvo un gran arranque de torneo en Xolos de Tijuana, pero en su total de 47 partidos dirigidos, su porcentaje es de 46,81%.