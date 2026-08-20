Daniel Carreño recurre a su modo "psicólogo" para recuperar el ánimo de Nacional con charlas grupales e individuales en los entrenamientos

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño , avanza en la preparación de su partido debut ante Progreso del próximo domingo a las 18:30 en el Gran Parque Central, con sus primeros trabajos tácticos en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y también con charlas colectivas e individuales.

Como informó Referí, el DT comenzó a darle forma al equipo para su estreno que tendrá como destaque el regreso del capitán Sebastián Coates.

Así lo mostró el club tricolor en sus redes sociales con fotos en la que se lo ve hablándole al plantel.

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Según supo Referí, el DT suele comenzar los entrenamientos con charlas de unos 10 minutos a todo el grupo.

Y luego también ha mantenido diálogos individuales con los jugadores para darle indicaciones e intercambiar conceptos, tal como se lo pudo ver en su primera práctica con Agustín Dos Santos, quien se perfila para estar en la zona de volantes en un rol más creativo que lo habitual.

La charla de Daniel Carreño y Agustín Dos Santos

“En la parte anímica, un equipo fuerte”

En su presentación el pasado martes, Carreño habló sobre charlas motivacionales al ser consultado al respecto y dijo que se considera “un psicólogo” a la hora de trabajar en el campo de juego.

“Soy el líder del equipo, el entrenador y hay que pensar y analizar un poco mejor. Creo que hay que empezar por lo básico. Desde el punto de vista táctico, hacer una táctica muy ordenada, muy compacta, empezar de atrás hacia adelante. En la parte física, un equipo generoso, corredor. En la parte anímica, un equipo fuerte. Eso es lo que buscamos todos los entrenadores y en eso es lo que vamos a trabajar”, dijo el DT.

Con respecto a las charlas motivacionales, sobre lo que se le consultó sobre la posibilidad, por ejemplo, de llevar a un sobreviviente de Los Andes para que le hable a los jugadores, Carreño expresó: “E este momento no precisamos una motivación extra que venga de afuera. Pero en otro momento, un poquito más adelante, puede ser que incorporemos”.

Daniel Carreño en Los Céspedes Foto: EFE

“Ahora Nacional acaba de contratar a gente que va a trabajar sobre eso, que tiene muy buena… Todo el mundo me ha hablado que son gente muy capaz y que ha trabajado bien, que está trabajando muy bien, así que va a ayudar”, señaló en referencia al equipo argentino de coachs que llegó para acompañar al plantel.

El técnico también reconoció que el cambio anímico lleva su tiempo. “Entiendan que eso no es magia. Eso es a largo plazo. No hay un trabajo de esa manera que sea para el próximo fin de semana”.

“Pero bueno, yo también me considero que soy un psicólogo cuando trabajamos dentro del campo, después yo en la materia no lo domino mucho afuera de la cancha, pero en esa parte me voy a dedicar yo a motivar al equipo. Pero con respecto a esas charlas (motivacionales), puede ser que más adelante sea algo interesante, algo que ya hicimos en otros clubes y también en este", agregó Carreño.

"La parte anímica es lo que más se ve y lo que más la gente, el hincha, la prensa, puede decir que es la parte que está fallando", sostuvo. "Yo no sé realmente si es así. Nosotros vamos a empezar por trabajar en lo táctico, hacer un trabajo no muy diferente a lo que se venía haciendo, pero sí poniendo nuestra impronta. Y en la parte anímica hay que trabajar siempre. No es solamente este caso siempre que hay que trabajar. Es un aspecto que en el fútbol se trabaja siempre".