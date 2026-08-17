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Copa AUF Uruguay: se fijaron los detalles de la primera fecha que comienza pronto; mirá cuándo y dónde juegan Nacional, Peñarol y el resto

El segundo torneo en importancia en el fútbol uruguayo ya tiene confirmados todos los días y encuentros de la etapa inicial de la fase de series

17 de agosto de 2026 17:12 hs
Los hinchas de Nacional y Peñarol&nbsp;

Los hinchas de Nacional y Peñarol 

Diego Battiste

La Mesa Ejecutiva de la Copa AUF Uruguay dio a conocer los detalles de lo que será la primera fecha de la fase de series de los clubes profesionales del certamen en el que Peñarol defiende el título.

Se jugará de martes 25 de agosto al miércoles 9 de setiembre; Peñarol vs Montevideo City Torque y Nacional vs Albion

La primera fecha de la fase de series del nuevo formato de la Copa AUF Uruguay, se iniciará el martes 25 de agosto con el encuentro entre Cerro vs Cerrito a la hora 11 en el Estadio Tróccoli.

Ese mismo día, jugarán Boston River vs Colón a las 16 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, en tanto que cerrarán la etapa del feriado nacional los equipos de Defensor Sporting vs Rentistas en el Parque Franzini a las 18.15.

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El miércoles 26, se disputarán cinco encuentros, pero tres de ellos a la misma hora: las 15: Danubio vs Atenas en Jardines del Hipódromo, Juventud de Las Piedras vs Oriental de La Paz en el Parque Artigas y Progreso vs River Plate en el Parque Paladino.

El trofeo de la Copa AUF Uruguay
El trofeo de la Copa AUF Uruguay

Por otra parte jugarán en esa misma jornada, Plaza Colonia vs Cerro Largo en el Parque Suppici a las 17.30 y por la noche, Peñarol, el vigente campeón, enfrentará a Montevideo City Torque en el Estadio Campeón del Siglo sobre la hora 20.15.

En tanto, el jueves 27 se cerrará parte de la primera fecha con dos compromisos.

Fénix vs Liverpool a las 15 en el Parque Capurro, y por la noche, Nacional recibirá a Albion en el Gran Parque Central a la hora 20.

La primera fecha recién terminará dos semanas después: el miércoles 9 de setiembre, jugarán Racing vs Central Español en el Parque Roberto sobre las 15 y Deportivo Maldonado vs Wanderers en el Estadio Domingo Burgueño a las 18.30.

Vale recordar que el campeón clasificará a la Copa Libertadores 2027 con el cupo Uruguay 4.

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