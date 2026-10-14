Nacional pedirá una audiencia al Colegio de Árbitros por distintas incidencias en los últimos partidos del tricolor en el Torneo Clausura

Gustavo Tejera y Maximiliano Gómez en el partido entre Nacional y Torque

Nacional solicitará una audiencia al Colegio de Árbitros por distintas incidencias ocurridas en los últimos partidos del tricolor en el Torneo Clausura, confirmaron fuentes del club a Referí.

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Según informó El Espectador Deportes y ratificaron fuentes tricolores, la decisión se tomó en la reunión de la directiva de este martes, que tuvo varios tópicos.

Se confirmó la solicitud de licencia de un mes del vicepresidente Flavio Perchman, tras sus declaraciones del decanato de Peñarol, y se designó oficialmente a Joaquín Guadalupe como su sustituto. También se trató la idea del dirigente Javier Gomensoro de llevar la discusión del decanato a un arbitraje internacional, algo que la directiva discutirá con la Comisión de Historia y Estadística la próxima semana.

De todas formas, una fuente tricolor remarcó que la polémica del decanato quedó en un segundo plano, y que el foco está en la definición de la Liga AUF Uruguaya, a la que Nacional se metió en las últimas fechas con una remontada de puntos que hoy lo tiene a dos unidades de Montevideo City Torque en la punta del Torneo Clausura, su último tren rumbo al campeonato.