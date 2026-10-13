Bruno Morales en Quedó Picando: cómo vivió su gol con Cerro para la remontada contra Defensor Sporting, su bajón en México y el rol de su padre en su carrera

El delantero Bruno Morales habló sobre el gol con el que concretó la remontada de Cerro contra Defensor Sporting el pasado fin de semana en una entrevista con Quedó Picando , el programa de deportes del streaming de El Observador, en la que también conversó sobre los duros momentos que vivió en México y el rol de su padre, el exfutbolista Julio "Mellizo" Morales , en su carrera.

El encuentro entre Defensor Sporting y Cerro llegó a los 90 minutos con un 2-2 en el marcador, luego de que el villero remontara dos goles de desventaja con un hombre menos, cuando el árbitro sancionó un penal a favor de los dirigidos por Alejandro Cappuccio .

Con un solo penal pateado –y errado– en su carrera , en una tanda con Montevideo City Torque en 2022, la responsabilidad recayó sobre los pies de Morales.

"Yo no me había enterado de que estaban revisando la mano. Me arrimé al banco de suplentes a preguntar qué había pasado y me dijeron que estaban chequeando un posible penal . Desde ese momento supe que, si lo confirmaban, lo iba a patear yo . Estaba en la cancha con confianza y me sentía preparado. En ningún momento se me pasaron nervios por patear el penal, los únicos nervios que tuve fueron por no saber a dónde definir , si patearlo fuerte al medio o abrirlo. Lo decidí cinco segundos antes", expresó el atacante albiceleste.

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Para Morales, el esfuerzo físico y mental desplegado por el plantel consolida la convicción del grupo de cara al tramo final de la temporada: "Sabemos que estamos en una situación complicada, pero no somos menos que ningún equipo. Hemos perdido partidos por detalles nuestros. Tengo plena confianza en que nos vamos a salvar".

El traspié en México y el rol fundamental del "Mellizo"

Detrás del presente auspicioso en el conjunto de la Villa, la incipiente carrera de Morales debió atravesar momentos complicados, sobre todo en su paso por el fútbol de la Segunda división de México a los 18 años, donde el gol se le negó.

"Cuando llegué a Cerro a mitad del año pasado, venía muy bajoneado de México. Allá jugué cerca de 25 partidos y no pude convertir goles. Siendo delantero, tenés que mandarla a guardar. Perdí muchísima confianza y cada vez fue peor. La cabeza es todo, sea adentro o afuera de la cancha, todo influye", marcó.

En ese proceso de recuperación anímica, la figura de su padre —campeón uruguayo con Bella Vista y con pasos por Nacional y Boca Juniors—, cumplió un rol determinante a través del diálogo constante.

"Mi viejo me atomiza la cabeza con el fútbol. Es salir de los partidos y tener un audio de un minuto y medio diciéndome cosas buenas y malas, pero siempre para corregir. Cuando llegué a Cerro, me ayudó a hacer un clic. Me dijo que acá era a todo o nada, porque Cerro es un club que tiene mucha vidriera y salen muchos jugadores. Eso me marcó para salir adelante", valoró el atacante, al que también le cambió la cabeza luego de tener un hijo a los 18 años.

"Desde que nació él me cambió la vida, la verdad que me cambió la vida para bien", expresó sobre Bastian, al que todavía no llevó a los entrenamientos de Cerro.