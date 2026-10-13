Carlos de Pena en Quedó Picando: su deseo de volver a Nacional, el gol que no gritó contra el tricolor y su faceta de escritor

El futbolista uruguayo Carlos de Pena aseguró que mantiene sus deseos de volver a Nacional en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador, en el que también habló sobre su deseo de escribir un libro.

De Pena, actualmente en el Sport Recife de la Serie B de Brasil, remarcó que a sus 34 años se siente en plena vigencia para volver al club de sus amores, en el que jugó entre 2013 y 2015, y luego en 2018.

"A veces se dice que uno llega a los 34, 35 años y está por retirarse o está cerca, porque vuelven para pegar la vuelta, y yo, si te soy sincero, me veo jugando al fútbol mucho tiempo más , seis, siete años más. Me siento en condiciones físicas, totalmente preparado para hacerlo" , expresó el jugador.

De Pena también explicó que "en otros momentos" Nacional lo fue a buscar, pero él sintió que "no era el momento" . Incluso, confesó que que en el último período de pases existió una posibilidad de volver. "Si se tiene que dar, se va a dar, ya sea en enero, dentro de un año y medio o dos", agregó el extremo, que no se pone plazos para ese retorno.

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El gol que no grito contra Nacional

Uno de los capítulos más recordados de su etapa en el fútbol brasileño ocurrió cuando enfrentó a Nacional vistiendo la camiseta de Internacional de Porto Alegre por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En aquel encuentro disputado en el Estadio Gran Parque Central, De Peña convirtió un tanto que significó la ventaja parcial para el conjunto colorado, y que en su corazón no quería convertir.

"Fue una sensación horrible, nunca pensé que me iba a tocar enfrentarlo, menos en un partido de Copa Libertadores. El partido terminó dos a dos y, siendo sincero, sentí un gran alivio cuando empataron. Fue el único gol que no grité en mi carrera y por momentos hasta deseé no haberlo hecho, pero uno se debía a Inter y debía mantener el profesionalismo", recordó.

La faceta de escritor de Carlos de Pena y su recuerdo de la guerra en Ucrania

Lejos de los campos de juego, De Peña canaliza sus vivencias a través de la escritura, un hábito que comenzó a gestarse durante los largos períodos de confinamiento en la pandemia de covid-19 en Ucrania, y que De Pena quiere trasladar a un libro.

Hasta ahora, el futbolista escribió capítulos sueltos de anécdotas, vivencias familiares y pasajes de su carrera, incluyendo el dramático episodio que vivió cuando debió abandonar Ucrania a raíz del comienzo de su guerra con Rusia.

"Aquello fue un punto de inflexión en lo que uno valora. Lo único que quería en ese momento era volver a estar con mi familia, comer un asado con amigos o darle un abrazo a mi esposa. Escribí una carta de despedida en el celular porque vi a un compañero al lado mío llamando a su familia para despedirse en vivo, lo cual fue muy fuerte", relató.

De cara al futuro una vez que decida colgar los botines, el volante descartó la posibilidad de ejercer como director técnico debido al desgaste y a los traslados que demanda la profesión respecto a la vida familiar, aunque deslizó su interés por vincularse a la gerencia deportiva en Uruguay: "El día de mañana me proyecto viviendo en Uruguay, cerca de mis afectos. Me gustaría aportar mi experiencia desde otro lugar para ayudar a crecer al fútbol uruguayo, pero todavía me siento con el fuego interno necesario para seguir compitiendo dentro de la cancha".