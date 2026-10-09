Renzo Bacchia, arquero de Progreso, en Quedó Picando: el "lindo" desafío de Peñarol, la "fe" en salvarse del descenso y su periplo por Argentina e Italia como juvenil

El arquero de Progreso Renzo Bacchia analizó la actualidad de su equipo y su dura lucha por evitar el descenso en una entrevista con el programa Quedó Picando , del canal de streaming de El Observador, en la que también conversó sobre su carrera en el exterior durante su etapa como juvenil .

El gaucho se prepara para enfrentar a Peñarol este sábado a las 18:30 horas en el Estadio Centenario. Lejos de bajar los brazos tras la derrota ante Liverpool del pasado fin de semana, el arquero enfatizó que la interna del grupo se mantiene unida y con plena convicción en lograr la permanencia en la Liga AUF Uruguaya.

Consultado sobre cómo se gestiona el ánimo en el vestuario tras los resultados adversos, Bacchia reconoció que el golpe anímico existe, pero destacó la resiliencia del plantel.

"Después del partido del fin de semana pasado fue mucha calentura ; sabíamos que habíamos hecho un gran partido y que no era un resultado justo. Podría haber sido un empate o mismo podríamos haber ganado. Sabemos que todavía tenemos chance, hay fe ; eso es lo que hoy en día nos está manteniendo en este grupo y vamos a dar hasta el final", expresó el golero de Progreso.

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Para sostener el liderazgo anímico en el día a día, Bacchia señaló que el plantel cuenta con varios referentes que empujan al grupo, mencionando a futbolistas como Gastón Silva, Ayrton Cougo o el capitán Agustín Pinheiro.

El guardameta, que ya supo vivir escenarios similares durante su etapa en Cerro, valoró la motivación extra que implica jugar contra Peñarol: "Jugar contra los grandes es lo mejor que te puede pasar en Uruguay, y más en la situación que estamos, que necesitamos sacar puntos. En lo personal, es un partido muy lindo para mostrarse y seguir sumando".

Uno de los puntos altos del equipo en el Clausura ha sido el rendimiento de Nahuel "Magia" López, una de las revelaciones del torneo que Bacchia destacó: "La verdad la está rompiendo toda y no se entrega en ningún entrenamiento, deja el máximo. Eso es lo que lo hace rendir, lo perseverante que es. El otro día con Racing le costaba aparecer porque lo redoblaban en la marca, pero en el entretiempo me dijo: 'Me va a quedar una y la voy a mandar a adentro'. Y tal cual, le quedó esa. Ojalá se vaya a un lugar mejor y pueda crecer, porque se lo merece".

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Renzo Bacchia Foto: Enzo Santos/Focouy

La trayectoria deportiva de Bacchia excede el molde tradicional del futbolista uruguayo. Su historia comenzó a escribirse con apenas 13 años, cuando emigró a Argentina para instalarse en la pensión de River Plate, ubicada dentro del propio Estadio Monumental, tras elegir al millonario por sobre Boca Juniors.

Recordando aquellos años de soledad adolescente y lejanía familiar, el arquero valoró el soporte emocional recibido: "Tuve la suerte de tener a dos personas que me ayudaron mucho en Argentina, Sergio Vagnoni y Ricardo Almada, además del apoyo fundamental de mi madre".

A los 17 años, el desafío se mudó a Europa. Bacchia cruzó el Atlántico para sumarse al Inter de Milán y posteriormente al Novara, donde debió afrontar los obstáculos propios de la adaptación, la lejanía y los trámites burocráticos para obtener la ciudadanía europea, para lo que fue reconocido por su padre biológico, hasta ese momento ausente.

"Allá en Italia estuve con la familia de Nicolás Fonseca y Matías Fonseca. Elisa, la madre, es como mi segunda mamá hoy en día; fue la que me cuidó todo ese año. Me aguantaba las lloradas, los estados de ánimo de extrañar a la familia y a los amigos. A veces me quedaba jugando a la Play con mis amigos de Uruguay hasta las 5 de la mañana, por la diferencia horaria, para pasar el rato."

Con un recorrido que incluye pasos por las selecciones juveniles de Uruguay (sub-15, sub-17 y sub-20) y su posterior etapa en el fútbol argentino defendiendo a Independiente —donde integró el plantel que conquistó la Copa Sudamericana—, Bacchia hoy prioriza la continuidad y el protagonismo en el medio local.

"Elegí venir a Progreso esta temporada para tener los minutos que el arquero necesita para competir y crecer. Hoy nos toca este desafío duro, pero el grupo está convencido de que vamos a pelear hasta el último minuto", concluyó.