Así quedó la tabla del Descenso tras la victoria de Boston River contra Wanderers y la increíble remontada de Cerro contra Defensor Sporting

La increíble remontada de Cerro 3-2 contra Defensor Sporting y la victoria 3-1 de Boston River contra Wanderers dejaron la tabla del Descenso más apretada que nunca, y en este momento hay cinco equipos dentro de una brecha de solo cinco puntos peleando por evitar el último cupo a la Segunda División Profesional del año que viene.

Con dos goles de Bruno Morales y otro de Alejo Macelli, Cerro levantó el 2-0 que tenía Defensor con un hombre menos , tras la expulsión de Damián Suárez , y sacó tres puntos fundamentales para su objetivo de quedarse en la Liga AUF Uruguaya.

El conjunto dirigido por Alejandro Cappuccio se mantiene en el puesto 14 del Descenso , último cupo de la zona roja, pero empató en puntos a Wanderers, que este sábado perdió ante Boston River la chance de volver a separarse del villero.

Detrás de ambos están Danubio, que perdió 1-0 con Montevideo City Torque este viernes y con la victoria de Cerro quedó a nueve unidades , y Progreso, que está a 14 unidades con 18 puntos por disputar y se enfrentará a Peñarol este sábado a las 18:30 en el Estadio Centenario.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura: City Torque es el nuevo líder, Peñarol lo puede alcanzar y Nacional quedar a dos puntos

Renzo Bacchia, arquero de Progreso, en Quedó Picando: el "lindo" desafío de Peñarol, la "fe" en salvarse del descenso y su periplo por Argentina e Italia como juvenil

Por delante de Cerro y Wanderers hay tres equipos cerca, luego de que Boston River le sacara ocho unidades al bohemio con la victoria de este sábado: Central Español, Cerro Largo y Albion. El palermitano y el pionero duplican, pero una derrota puede dejar al primero en el puesto 13, el último de la zona de salvación, y al segundo en zona de descenso. El arachán, en tanto, está solo un punto por encima de Cerro y Wanderers.

Cerro Largo y Albion se enfrentarán este domingo a las 15:00 en el Estadio Ubilla de Melo, mientras que Central Español jugará a las 18:30 de ese día contra Nacional, en el Estadio Centenario.

Así quedó la tabla del Descenso tras la victoria de Cerro: