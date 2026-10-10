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Así quedó la tabla del Descenso tras la victoria de Boston River contra Wanderers y la increíble remontada de Cerro contra Defensor Sporting

La victoria de Cerro dejó más apretada que nunca la tabla del Descenso, que tendrá dos cruces directos este fin de semana

10 de octubre de 2026 14:37 hs
Imagen del partido entre Defensor Sporting y Cerro

Imagen del partido entre Defensor Sporting y Cerro

La increíble remontada de Cerro 3-2 contra Defensor Sporting y la victoria 3-1 de Boston River contra Wanderers dejaron la tabla del Descenso más apretada que nunca, y en este momento hay cinco equipos dentro de una brecha de solo cinco puntos peleando por evitar el último cupo a la Segunda División Profesional del año que viene.

Con dos goles de Bruno Morales y otro de Alejo Macelli, Cerro levantó el 2-0 que tenía Defensor con un hombre menos, tras la expulsión de Damián Suárez, y sacó tres puntos fundamentales para su objetivo de quedarse en la Liga AUF Uruguaya.

El conjunto dirigido por Alejandro Cappuccio se mantiene en el puesto 14 del Descenso, último cupo de la zona roja, pero empató en puntos a Wanderers, que este sábado perdió ante Boston River la chance de volver a separarse del villero.

Detrás de ambos están Danubio, que perdió 1-0 con Montevideo City Torque este viernes y con la victoria de Cerro quedó a nueve unidades, y Progreso, que está a 14 unidades con 18 puntos por disputar y se enfrentará a Peñarol este sábado a las 18:30 en el Estadio Centenario.

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Por delante de Cerro y Wanderers hay tres equipos cerca, luego de que Boston River le sacara ocho unidades al bohemio con la victoria de este sábado: Central Español, Cerro Largo y Albion. El palermitano y el pionero duplican, pero una derrota puede dejar al primero en el puesto 13, el último de la zona de salvación, y al segundo en zona de descenso. El arachán, en tanto, está solo un punto por encima de Cerro y Wanderers.

Cerro Largo y Albion se enfrentarán este domingo a las 15:00 en el Estadio Ubilla de Melo, mientras que Central Español jugará a las 18:30 de ese día contra Nacional, en el Estadio Centenario.

Así quedó la tabla del Descenso tras la victoria de Cerro:

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