La camioneta que el presidente de la República, Yamandú Orsi , donó en junio de este año a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) comenzará a utilizarse en marzo de 2027 y será destinada al traslado de estudiantes adultos con discapacidad.

Así lo anunció este martes el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani , quien aseguró que, tras varios meses de trámites y gestiones, el vehículo “ terminó de llegar a Anep ” y “ tiene todos los papeles que tiene que tener ”.

“Va a empezar a funcionar en breve, probablemente en una escuela de educación especial , en el área metropolitana, trasladando a estudiantes adultos ”, señaló Caggiani en el programa Arriba Gente (Canal 10).

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El jerarca precisó que la camioneta comenzará a utilizarse en marzo del próximo año, con el inicio de los cursos, “porque este año ya estamos cerrando”.

Consultado sobre los motivos por los que el vehículo todavía no comenzó a utilizarse, Caggiani explicó que los trámites para incorporar vehículos a la flota pública insumen tiempo.

“Incorporar vehículos a la flota pública cuando solicitamos, nos pasa lo mismo, estamos penando para que nos llegue el ómnibus, la camioneta”, comentó.

La polémica por la camioneta de Yamandú Orsi y su posterior donación a la ANEP

Orsi resolvió donar su camioneta Hyundai Santa Fe cero kilómetro a la ANEP en junio de este año, luego de las críticas que recibió desde la oposición por las condiciones en las que adquirió el vehículo.

La camioneta tenía un valor de US$ 80.000, aunque el mandatario recibió un descuento de US$ 25.000 por parte de la automotora.

La compra se concretó en febrero de 2025, pocos días antes de que Orsi asumiera la Presidencia de la República. Como parte del pago, entregó otro vehículo que había recibido como donación para su campaña electoral de 2024.

Esa camioneta había sido ofrecida como premio principal de una rifa organizada para recaudar fondos durante la campaña electoral. Sin embargo, el vehículo no salió sorteado y quedó en manos de Orsi, quien posteriormente lo entregó como parte del pago de la Hyundai.

En junio de este año, el mandatario explicó que había decidido donar la camioneta a la ANEP para “aventar cualquier tipo de especulación posterior”.