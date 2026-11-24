La selección uruguaya sub 17 de beach handball obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 , poniendo fin a una sequía de siete décadas sin preseas olímpicas en deportes colectivos para el país. Durante su participación en el programa Quedó Picando , del canal de streaming de El Observador, las campeonas Joaquina Testorelli e Ivana Viñas analizaron la conquista en Senegal, repasaron sus inicios en la disciplina sobre arena y detallaron la preparación para el clasificatorio sudamericano rumbo al Mundial de 2027.

El logro alcanzado en la playa de Saly —sede de las competencias de arena del certamen olímpico— sitúa a esta generación en un registro histórico del deporte uruguayo . Hasta la consagración de este plantel, las únicas medallas olímpicas obtenidas por Uruguay en disciplinas por equipos correspondían al fútbol (los oros en París 1924 y Ámsterdam 1928) y al básquetbol (dos medallas de bronce en Helsinki 1952 y Melbourne 1956).

Previo al viaje a Senegal, el plantel dirigido por Francisco Gallo enfrentaba expectativas externas que lo ubicaban como candidato al podio , tras haber competido frente a potencias europeas en instancias mundialistas previas. Sin embargo, las jugadoras intentaron no pensar en la gloria antes de empezar.

"Fuimos con un objetivo planteado que era ir partido a partido, algo que hablamos la noche anterior a arrancar la competición. Todo el mundo nos decía que fuéramos por la medalla de oro y que estuviéramos en el podio. Para nosotras era nuestro sueño, pero siempre fuimos partido a partido , que era lo más importante. Recién cuando se nos dio la posibilidad de acceder a la semifinal y a la final nos planteamos ir por el oro" , explicó Testorelli.

Las campeonas olímpicas de beach handball tienen un nuevo objetivo: un torneo en Perú, pero hay jugadoras sin dinero para costear los gastos

Uruguay en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026: ¡Uruguay ganó la medalla de oro de beach handball!

Por su parte, Viñas coincidió en que dosificar la presión resultó determinante para el rendimiento del equipo durante los doce días de convivencia en la villa olímpica, donde la delegación alternó el descanso con traslados diarios de una hora hasta la costa de Saly.

"Sabíamos que teníamos muchas chances de pelear por ese primer puesto, pero fuimos de a poco justamente para no cargar con ese peso desde atrás y que no nos estuviera carcomiendo todo el rato. Una vez que conseguimos el objetivo, creo que no terminamos de caer todavía ni siquiera estando acá en Uruguay", señaló.

La selección uruguaya sub 17 de beach handball celebra tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Foto: COI

En el desarrollo del torneo, el equipo superó a rivales de jerarquía internacional como Francia y México, apoyándose en una alta efectividad en los shoot-outs —el sistema de desempate equivalente a los penales en el que una jugadora ataca sola frente a la defensa o golera rival tras un pase desde el arco—.

Según relataron las deportistas, el entrenamiento específico de esta instancia resultó clave, y también fue la vía por la que vencieron a España, con una actuación defensiva estelar de Julia Rotundo.

"Para nosotros fue un momento muy tenso porque siempre son así los los shoots, pero también estábamos muy confiadas por cómo nos había ido en los shoots, y sobre todo en realidad porque un fuerte que nosotras tenemos en nuestro equipo es que siempre confiamos en la que va a tirar el shoot o atajarlo. Sabemos que lo va a hacer bien, y creo que eso fue lo que también nos permitió lograr lo que logramos", expresó Viñas, que recordó la emoción hasta las lágrimas del final del partido y del momento de cantar el himno uruguayo en lo más alto del podio.

Del handball de sala a la arena: dos recorridos hacia la selección

Uruguay medalla de oro Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026 en beach handball Foto: COI

Al igual que la mayoría de las integrantes del combinado nacional, Testorelli y Viñas provienen del handball tradicional, disciplina en la que continúan compitiendo a nivel de clubes en Montevideo mientras alternan tres entrenamientos semanales de beach handball entre el club Unión y la playa Pocitos.

El cambio de superficie implica reglas específicas, como la prohibición de contacto físico, la ausencia de pique de balón y la bonificación de goles dobles mediante lanzamientos con giro de 360 grados en el aire o anotaciones de la jugadora especialista.

Testorelli comenzó a practicar beach handball apenas un año atrás en el club Pontevedrés, debido a que su institución de origen únicamente contaba con handball de sala. Ese mismo año integró una preselección premundialista y, aunque no formó parte de la nómina definitiva que viajó a aquella cita, la experiencia consolidó su continuidad hasta lograr su primera convocatoria oficial para Dakar 2026.

Viñas se acercó a la modalidad en el verano de 2023 por invitación de compañeras de otro club que necesitaban cubrir el puesto de golera, institución en la que actualmente también juega en formato sala. Tras quedar fuera de las convocatorias de procesos anteriores, el certamen olímpico juvenil representó su debut absoluto defendiendo a la selección nacional en la arena.

El desafío rumbo al Mundial de 2027 y el respaldo institucional

Tras regresar al país, retomar sus estudios de quinto año de liceo y mantener una reunión oficial con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el director nacional de Deportes, Fernando Pereda, el plantel enfoca su preparación en el próximo compromiso internacional: el clasificatorio sudamericano en Lima, Perú, para el Mundial Sub 20 de 2027.

El torneo en territorio peruano otorgará tres cupos para el campeonato. A diferencia de la competencia en Dakar, el certamen en Lima implicará que el equipo pasará a competir en una categoría superior, lo que supone la incorporación de nuevas compañeras y el enfrentamiento ante planteles de mayor edad.

"Ahora el torneo es en una categoría más grande. Si bien se nos suman compañeras a nosotras, también cambian los otros equipos. Nos vemos muy bien, pero sabemos que la dinámica de juego va a cambiar", advirtió Testorelli respecto al desafío en Lima.

El viaje a Perú contará con un cambio sustancial en materia económica. Mientras que en giras anteriores de handball de sala las familias debieron costear los pasajes y gastos de las jugadoras, el gobierno nacional confirmó el financiamiento total de la delegación para el clasificatorio sudamericano.

"Tenemos el apoyo de la federación, que nos cubre las canchas y el cuerpo técnico, y el Comité Olímpico nos pagó el viaje a Dakar. En Uruguay es difícil sostener los traslados y muchas veces tenemos que cubrir costos nosotras, pero para el viaje a Perú está todo resuelto", expresó Viñas.

De cara a esta nueva etapa, el cuerpo técnico también presentará modificaciones: Sebastián Sagasti, quien se desempeñó como ayudante técnico en Dakar, asumirá la conducción principal del equipo acompañado por Ana Iglesias, capitana de la selección mayor femenina de beach handball.