El único fichaje de Nacional que aún no debutó y espera su turno para entrar en los planes de Daniel Carreño: Nahuel Gelos

Nacional lo presentó oficialmente el 1° de setiembre y a los dos días tuvo su primera convocatoria. Luego, dos semanas después, volvió a estar en una citación, pero desde ese entonces poco más se supo de él.

Se trata de Nahuel Gelos , uno de los fichajes tricolores del último período de pases, quien es el único que aún no ha tenido su debut oficial en los tricolores.

El extremo de 21 años llegó a los albos desde Miramar Misiones, club en el que venía jugando en Segunda división.

En su informe del período de pases de julio y setiembre de 2026, Nacional brindó los detalles de la llegada de Gelos.

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El futbolista salteño llegó como préstamo con opción por un monto de US$ 40.000 y los tricolores se quedaron con el 35% de la ficha.

Su representante es Marcelo "Sapo" Sosa, exreferente de la barra tricolor que se dedicó a la contratación de futbolistas y que destacó el buen uno contra uno de su jugador, algo que también fue mencionado por el extremo entre sus virtudes, a las que sumó "velocidad y explosión", así como también ser hincha del bolso.

Nahuel Gelos en su llegada a Nacional

El contrato de Gelos se extiende hasta diciembre de 2027, por lo que su vínculo con los albos sigue hasta el fin de la próxima temporada.

Junto a él, las altas que tuvo Nacional en el último período de pases son las del costarricense Francisco Calvo, los argentinos Alexis Martín Arias, Bruno Zuculini, Ruben Botta y Alejandro Martínez, y los uruguayos Gastón Martirena, Tiziano Correa, Benjamín Núñez y Santiago Silva.

Con mayor o menor participación, todos ya debutaron en Primera, algunos de ellos siendo figuras, como el caso del zaguero tico.

Los detalles del fichaje de Nahuel Gelos en Nacional

Gelos espera su turno

El único fichaje que aún no ha sumado minutos es Nahuel Gelos, quien espera su oportunidad.

El extremo solo tiene dos convocatorias en el mes de setiembre, ya con Daniel Carreño como entrenador.

Ambas fueron por Copa AUF Uruguay, el torneo de segunda importancia que juegan los albos en este semestre.

Gelos estuvo convocado en el partido ante River Plate, a dos días de su anuncio de llegada al club, y formó parte del banco de suplentes en el Saroldi. Ese partido lo ganó el tricolor que tuvo el debut de Alejandro Martínez, quien llegó casi que a la misma vez que el ex Miramar Misiones.

Nahuel Gelos, extremo de Miramar Misiones

Además, en ese partido se estrenaron de forma oficial los juveniles Román Clematte y Luciano Montaos.

La segunda y última convocatoria de Gelos fue el 16 de setiembre, en el partido ante Progreso por Copa AUF Uruguay, también en el Saroldi, donde nuevamente fue suplente y no ingresó.

Esas son las dos únicas presencias del extremo, quien tampoco ha jugado en Tercera división.

Espera estar ante Rentistas

Según supo Referí en base a fuentes en la Ciudad DEportiva Los Céspedes, Gelos entrena normalmente todos los días a la par de sus compañeros del plantel principal.

Por el momento, luego de esas dos convocatorias, no ha entrado en los planes de Carreño a la hora de formar su equipo y el banco de suplentes, en un plantel largo que, por ejemplo, tuvo afuera de la lista en el último partido al argentino Bruno Zuculini, uno de los fichajes de mayor renombre quien ha perdido pie en el equipo.

Se espera que en el encuentro ante Rentistas de este jueves por la Copa AUF Uruguay, en el que el DT colocaría una alineación alternativa, Gelos vuelva a estar convocado, con la expectativa de que pueda darse su debut y los hinchas puedan verlo en acción por primera vez en el Gran Parque Central.