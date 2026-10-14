Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín  15°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / CALENDARIO

Este viernes es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: quiénes tienen libre y cómo se paga

Según la normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el tratamiento salarial para este día es equivalente al de los feriados nacionales pagos

14 de octubre de 2026 10:35 hs
FERIADO FEBRERO URUGUAY 2025.jpg

El próximo viernes 16 de octubre los trabajadores de un sector de la alimentación contarán con un feriado no laborable y pago, en concordancia con la celebración del Día Mundial del Pan. La fecha aplica como feriado para el rubro, lo que implica el cese de actividades o el pago de una remuneración especial para quienes presten servicios.

El beneficio abarca al personal de panaderías y confiterías con planta de elaboración, comprendidos en el Grupo 1, Subgrupo 12 de los Consejos de Salarios. Esta disposición fue instaurada formalmente en 2005 a través del Decreto N.º 374/005, dictado durante la primera ronda de negociación colectiva.

¿Cómo se liquida la jornada?

Según la normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el tratamiento salarial para este día es equivalente al de los feriados nacionales pagos (1.° de enero, 1.° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre), amparado en el régimen del artículo 18 de la Ley N.º 12.590.

Más noticias

Feriado del Día de los Difuntos 2026 en Uruguay: cuándo cae y quiénes tienen libre

Feriado no laborable en Uruguay: cuándo es el Día de la Construcción 2026, quiénes tienen libre y cómo se paga

  • Jornaleros: quienes no concurran a trabajar percibirán su jornal habitual sin ningún tipo de descuento. En caso de prestar funciones, deberán cobrar el doble de su remuneración diaria.

  • Mensualizados: si no trabajan, perciben su sueldo mensual completo sin modificaciones. Si trabajan durante la jornada, cobrarán el mes completo más un jornal adicional (calculado como el sueldo dividido entre 30).

Las más leídas

Yamandú Orsi entre los tres peores evaluados del ranking de presidentes de Latinoamérica, según CB Global Data

Antel explicó a qué se debieron las fallas en sus servicios de datos móviles e internet por fibra óptica: distintas obras rompieron cables

Pagó US$ 5.000 por un viaje a Turquía y notó la estafa a días de partir: la historia de una damnificada de la agencia clausurada por el Ministerio de Turismo

El papa León XIV tiene cáncer: Vaticano confirmó que el tumor extirpado es maligno

Temas

Feriado Uruguay Trabajadores

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos