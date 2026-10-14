El próximo viernes 16 de octubre los trabajadores de un sector de la alimentación contarán con un feriado no laborable y pago, en concordancia con la celebración del Día Mundial del Pan. La fecha aplica como feriado para el rubro, lo que implica el cese de actividades o el pago de una remuneración especial para quienes presten servicios.
Este viernes es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: quiénes tienen libre y cómo se paga
Según la normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el tratamiento salarial para este día es equivalente al de los feriados nacionales pagos