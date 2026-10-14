Este viernes es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: quiénes tienen libre y cómo se paga

El próximo viernes 16 de octubre los trabajadores de un sector de la alimentación contarán con un feriado no laborable y pago, en concordancia con la celebración del Día Mundial del Pan. La fecha aplica como feriado para el rubro, lo que implica el cese de actividades o el pago de una remuneración especial para quienes presten servicios.

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El beneficio abarca al personal de panaderías y confiterías con planta de elaboración, comprendidos en el Grupo 1, Subgrupo 12 de los Consejos de Salarios. Esta disposición fue instaurada formalmente en 2005 a través del Decreto N.º 374/005, dictado durante la primera ronda de negociación colectiva.

¿Cómo se liquida la jornada? Según la normativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el tratamiento salarial para este día es equivalente al de los feriados nacionales pagos (1.° de enero, 1.° de mayo, 18 de julio, 25 de agosto y 25 de diciembre), amparado en el régimen del artículo 18 de la Ley N.º 12.590.