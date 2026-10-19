Las cuatro marcas internacionales que desembarcan por primera vez en Uruguay a través de Car One Punta del Este y los detalles del complejo de US$ 50 millones que abrirá antes de fin de año

Con una inversión directa de más de US$ 50 millones y alrededor de US$25 millones por parte de las marcas que se instalarán allí, Car One Center Punta del Este prepara la apertura de su primer centro comercial en Maldonado para los primeros días de diciembre.

Allí, mientras la empresa ultima los detalles en los más de 60.000 metros cuadrados construidos, alrededor de 40 marcas se preparan para abrir sus tiendas al público . Tanto a quienes residen todo el año en el departamento, cuya población creció más de 20% según el último censo, como a los más de 300.000 visitantes que llegan cada verano.

A diferencia de la propuesta en Canelones, donde el negocio automotor tiene mayor protagonismo, en Punta del Este el foco está puesto en la oferta comercial, que concentra el 85% del espacio y se estructura en torno a seis rubros: supermercado, retail, gimnasio, gastronomía, automotor, y entretenimiento y servicios.

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En varias de estas categorías hay marcas que llegan por primera vez a Uruguay a través del centro, desde una cadena de gimnasios, hasta una propuesta gastronómica en tendencia, una marca de ropa de origen turco y una nueva línea de vehículos.

“Algunas de esas marcas son nuestras y otras no. Pero en muchos de los casos la decisión tiene que ver con que les ofrecemos grandes espacios, algo que no es fácil de encontrar. Además tenemos una propuesta muy moderna de shoppings y nos solemos ubicar en lugares que más allá de que ya son presente, son el futuro, porque las ciudades se están corriendo hacia el este”, sostuvo en diálogo con Café y Negocios Emiliano Aldabalde, director de retail y real estate de Grupo One sobre el detrás de escena de estos desembarcos.

Megatlon, Kalí, iCaur y LC Waikiki: un repaso por lo que ofrece cada marca

La cadena de gimnasios de origen argentino Megatlon será una de las marcas que plantará bandera en Uruguay. El grupo, fundado y dirigido por el empresario Fernando Storchi, ya tenía presencia en el país desde 2022 con Fiter, la cadena de gimnasios low price de la firma. Con esta nueva apuesta el objetivo es captar público ABC 1, con opciones de pases por temporada y membresías. El local de la marca tendrá unos 1.000 metros cuadrados, en los que habrá propuestas de pilates reformer, hyrox, así como cintas, spinning, peso libre y saunas, entre otros.

En el sector gastronómico en tanto, la novedad viene de la mano de una nueva tendencia que crece con fuerza en Europa: los helados de yogurt griego.

En este segmento, desembarcará Kali Yogur Griego, un emprendimiento artesanal dedicado a la elaboración y venta de yogur griego natural, de origen argentino.

En el segmento moda, LC Waikiki incorpora su grifa a este centro comercial para abrir por primera vez en el país, de la mano de Grupo Antelo.

La compañía, fundada en Francia en 1988 y hoy propiedad del Grupo Taha de Turquía, es una reconocida cadena de moda con fuerte presencia en Europa, África y Asia,

En cuanto a sus productos, ofrece una colección diversa y económica de ropa, calzado y accesorios para hombres, mujeres y niños.

Aunque ya cuenta con tiendas en mercados como Ecuador, Chile y Panamá, su llegada a Uruguay ampliará su presencia en Sudamérica, donde según consignó El País también prepara su desembarco en Argentina.

“Es una marca que traemos nosotros, y que el año que viene también va a tener su desembarco en algún shopping de Montevideo y en Car One Canelones”, adelantó Aldabalde.

Por último, el director de retail y real estate de Grupo One adelantó que en lo que es mercado automotor iCAUR abrirá su primera tienda en Uruguay en Car One Punta del Este. La marca de origen chino se especializa en vehículos de estilo todoterreno que combinan diseños robustos con tecnologías de nuevas energías y movilidad eléctrica.

Entre otras novedades y apuestas, Aldabalde destacó que dentro de la categoría de servicios Geant tendrá su primer supermercado en el departamento, con una superficie de 10.000 metros cuadrados de los cuales 6.500 son comerciales. Por otro lado, adelantó que en el rubro automotor no incluirá el segmento de autos usados.

En cuanto a la inauguración, detalló que esta tendrá lugar el próximo cinco de diciembre.

“Quedan muy pocos espacios disponibles pero estamos hablando con muchas marcas, nos quedan aproximadamente unos 800 metros, el 5% de los 28.000 metros cuadrados comerciales construidos”, sostuvo sobre la posibilidad de que se sumen nuevas marcas de aquí a diciembre, a la vez que sostuvo que cuentan con una reserva de una hectárea para futuras expansiones.

Por el momento el complejo se distribuirá en dos niveles comerciales, más uno de estacionamiento. El primero, de 18.000 metros cuadrados, concentrará las tiendas ancla y las grandes superficies. En la planta baja, en tanto, se ubicarán las propuestas gastronómicas, los servicios, las tiendas de moda y los locales de menor tamaño, en un área de aproximadamente 9.000 metros cuadrados.

Más allá de Car One: La actualidad y los nuevos proyectos de Distrito 52

El desarrollo de Car One se enmarca en el megaproyecto Distrito 52, que integra el barrio Cañada, el colegio Northschool, y una serie de desarrollos previstos que van desde un hotel, hasta residencias y oficinas.

Según contó a Café & Negocios Gabriela Scalise, responsable de Distrito 52, el barrio La Cañada está compuesto por 269 terrenos, que ya fueron vendidos en su totalidad. Con un precio promedio de aproximadamente US$ 300.000 por lote, la demanda estuvo principalmente compuesta por familias con el objetivo de residir allí. Actualmente, hay alrededor de 80 viviendas en construcción o terminadas y más de la mitad de los compradores son uruguayos, seguidos por argentinos. También hay familias brasileñas y chilenas, detalló Scalise.

La próxima etapa de Distrito 52 contempla la llegada de nuevos proyectos. Entre ellos se encuentra la construcción de la sede de Invenzis, una empresa tecnológica que instalará allí su hub internacional.

Además, hay una esquina reservada para la cadena hotelera Hampton by Hilton, mientras que también están previstos un complejo de oficinas, desarrollado por Distrito 52 y un proyecto de residencias impulsado por un grupo inversor. Estas iniciativas se sumarán a la propuesta comercial de Car One y al desarrollo residencial ya consolidado, con el objetivo de ampliar los usos del distrito.