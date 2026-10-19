Imputaron al policía de Caminera que baleó a su hija de 21 años en Santa Lucía: los hijos "intentaron defender a su mamá", dijo la fiscal

La Justicia imputó al policía de Caminera de 50 años que baleó a su hija de 21 años y lesionó a su hijo de 15 durante un episodio de violencia intrafamiliar en Santa Lucía, Canelones . El hombre deberá cumplir 150 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.

La formalización fue por la presunta comisión de un delito de homicidio especial y muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa, violencia doméstica especialmente agravada y lesiones personales , además de delitos de violencia privada y daño vinculados a hechos anteriores, denunciados en 2024.

La fiscal del caso, Irena Penza , explicó que el episodio se desencadenó cuando el hombre intentó retomar la relación con su expareja y esta se negó. En medio de la discusión, los dos hijos de la pareja intervinieron para defender a su madre.

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"Lo primario que tenemos es que en un contexto de violencia intrafamiliar, donde el indagado lo que quería era volver a retomar el vínculo de pareja con su expareja, y al negarse esta, la negativa fue tomada mal por el indagado , y de esa manera se suscita una discusión intrafamiliar que termina con el resultado tan fatídico en un forcejeo donde los hijos intentaron defender a su mamá , y por esa razón termina teniendo disparos con arma de fuego la hija del indagado ", relató Penza en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

La joven de 21 años recibió disparos con el arma de reglamento de su padre y permanece internada por las heridas sufridas. Su hermano, de 15 años, resultó con una lesión en el cuero cabelludo.

La investigación y las denuncias anteriores contra el policía

La fiscal advirtió que la investigación se encuentra en una etapa "muy inicial" y que todavía no pudo tomar declaración a la joven baleada ni a su madre, expareja del imputado.

Penza también señaló que existían denuncias anteriores contra el hombre, correspondientes a 2024. Si bien aclaró que no se trataba de denuncias por violencia doméstica, sostuvo que "dan cuenta de un contexto de violencia".

Esos antecedentes están vinculados a episodios ocurridos en el barrio donde vivía la familia y fueron incorporados a la formalización por delitos de violencia privada y daño.

Como medidas cautelares, la Justicia dispuso 150 días de prisión preventiva y la prohibición de comunicación con las víctimas.

La Fiscalía tampoco había podido confirmar si el funcionario policial se encontraba en actividad o estaba certificado al momento del episodio.

Cómo ocurrió el ataque en Santa Lucía

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda ubicada en Continuación Pecoche y Complejo Esperanza, en la ciudad de Santa Lucía, departamento de Canelones.

La Policía recibió una alerta al servicio de emergencias 911 por disparos de arma de fuego y envió al lugar a efectivos de la Seccional 2ª y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO).

Cuando los policías llegaron a la vivienda encontraron a los dos hijos del funcionario lesionados. La joven de 21 años presentaba heridas de bala, mientras que su hermano de 15 tenía una lesión en el cuero cabelludo.

De acuerdo con la hipótesis inicial de la Fiscalía, ambos habían intervenido en una discusión entre sus padres para intentar proteger a su madre, luego de que el hombre reaccionara ante la negativa de su expareja a retomar la relación.

La investigación continuará con la recolección de pruebas y las declaraciones de las víctimas que todavía no pudieron ser interrogadas.