Un funcionario de la Guardia Republicana abatió a uno de los dos hombres que intentaron rapiñarlo y dejó herido de gravedad a un adolescente de 16 años durante la madrugada de este domingo en Montevideo. El episodio ocurrió próximo a las 05:40 en las inmediaciones de ruta 102 y avenida Belloni, en Puntas de Manga, cuando los dos individuos interceptaron al policía para robarle la moto.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el funcionario es un cabo de 39 años que se encontraba vestido de particular y circulaba en una motocicleta Zanella Sapucai. De acuerdo con su declaración, los dos individuos se desplazaban en otro birrodado y el acompañante lo amenazó con un revólver mientras le exigía que entregara el vehículo.

El policía detuvo la marcha y repelió la agresión con su arma de reglamento, una pistola Glock. Como resultado del intercambio de disparos, uno de los delincuentes murió en el lugar y el otro, menor de edad, resultó herido de bala.

Video: persecución por los techos de viviendas del Centro terminó con la detención y condena de un rapiñero que había efectuado dos disparos

Video: así fue la detención de un adolescente de 15 años que rapiñó una joyería en Montevideo

El fallecido todavía no ha sido identificado, según la información policial. En tanto, el adolescente fue trasladado inicialmente a la Policlínica de Capitán Tula, donde se le diagnosticó una herida de arma de fuego en la región paravertebral derecha, considerada de gravedad.

Posteriormente fue derivado al Hospital Pasteur, donde quedó a la espera de los resultados de estudios imagenológicos para determinar si debía ser sometido a una intervención quirúrgica.

Tras el episodio, el funcionario solicitó apoyo a través del servicio de emergencias 911. Los efectivos que concurrieron al lugar inspeccionaron la escena y encontraron un revólver calibre .22, que habría sido utilizado por los individuos, dos vainas calibre 9 milímetros y un casco.

La Fiscalía de Homicidios de 3.er Turno dispuso la intervención de Policía Científica para relevar la escena y obtener registros de las cámaras de seguridad. Por su parte, la Fiscalía de Adolescentes de 2.º Turno solicitó información actualizada sobre la evolución médica del adolescente, entre otras diligencias. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del intento de rapiña y lo ocurrido durante el enfrentamiento.