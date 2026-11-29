El militar retirado uruguayo Daniel Maiorano fue extraditado desde España y trasladado a Uruguay, donde la Justicia dispuso su procesamiento con prisión por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar (1973-1985). El hombre, que era requerido por su presunta participación en la denominada Operación Morgan, quedó recluido en la prisión de Domingo Arena, a la espera de l juicio .

Según informó el Ministerio del Interior, Maiorano llegó a Uruguay el 26 de noviembre, en un vuelo al Aeropuerto Internacional de Carrasco , acompañado por un equipo del Departamento de Capturas Internacionales. Tras su llegada, fue trasladado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 23.º Turno, donde compareció en audiencia y se resolvió su procesamiento con prisión.

La extradición se concretó luego de que un tribunal español confirmara mediante sentencia el pedido de Uruguay. Las autoridades contaron que la detención y el posterior traslado fueron resultado de la coordinación entre Interpol Uruguay y la Oficina Central Nacional de España, con el apoyo del Centro de Comando y Coordinación de la Secretaría General de Interpol.

Maiorano era buscado mediante una notificación roja de Interpol por los delitos de privación de libertad muy especialmente agravada por obedecer a razones políticas o ideológicas y lesiones graves , especialmente agravadas por haber sido producidas por un funcionario público. Según el comunicado, la pena máxima que se puede aplicar por estos delitos es de nueve años .

Su presunta participación en la Operación Morgan

Maiorano integró la Prefectura Nacional Naval durante el período de la dictadura, una dependencia que tuvo participación en el operativo represivo conocido como Operación Morgan. La investigación judicial se centra en presuntos delitos de privación ilegítima de libertad y torturas contra personas que estuvieron detenidas en instalaciones de la Prefectura durante 1975.

La Operación Morgan fue una ofensiva represiva dirigida contra el Partido Comunista del Uruguay, que implicó la detención de cientos de dirigentes y militantes, muchos de los cuales fueron sometidos a torturas y permanecieron privados de libertad durante períodos prolongados.

En octubre de 2023, cuando se conoció que Maiorano había sido detenido en España, el fiscal especializado en Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, había explicado que solicitó su captura internacional porque el exmilitar era investigado por su posible participación en ese operativo. En declaraciones a El Observador, Perciballe había señalado que Maiorano "estaba buscado y cuando fue citado (en Uruguay) desapareció del país", por lo que la Fiscalía había solicitado su captura nacional e internacional.

El fiscal también había relatado que, de acuerdo con la información reunida durante la investigación y los reconocimientos realizados por víctimas, Maiorano podría haber participado en los interrogatorios. "Probablemente sería uno de los interrogadores", había afirmado.

La investigación busca determinar las responsabilidades penales por los hechos ocurridos durante el operativo represivo. Con su extradición y procesamiento con prisión, Maiorano quedó a disposición de la Justicia uruguaya para continuar el proceso.