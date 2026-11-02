Fiscalía de Lesa Humanidad evalúa pedir extradición de Pedro Mato, preso en Brasil por crímenes del Plan Cóndor

Tras la detención en Brasil del exmilitar uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo , el fiscal de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe , evaluará solicitar su extradición por la causa conocida como "Pre Cóndor y Cóndor", iniciada en 2021, ocho años después de que el exoficial del Servicio de Información de Defensa (SID) se fugara del país.

En conversación con El Observador, Perciballe dijo que la Fiscalía va a sopesar "en estos días" si se pide a Brasil la extradición para que Mato sea juzgado en Uruguay por esa causa, en la que se investigó su participación en las desapariciones forzadas de Washington Javier Barrios Fernández, Daniel Álvaro Banfi Baranzano, Guillermo Rivera Jabif Gonda y Luis Enrique Latrónica Damonte.

El fiscal comentó que este martes se reunirá con la Unidad Internacional de la Fiscalía General de la Nación para cotejar los detalles prácticos de un eventual pedido de extradición, remarcando que puede significar un "costo económico muy grande para la Justicia uruguaya", esfuerzo que puede verse opacado por un muy probable nuevo rechazo por parte de Brasil. Una vez realizado ese trabajo de evaluación, la Fiscalía de Lesa Humanidad tomará una decisión en los próximos días.

Según recordó, Uruguay ya pidió la extradición del exmilitar por el asesinato de Luis Batalla, ocurrido en 1972, que fue rechazada por la Justicia brasileña, al igual que lo hizo con el reclamo italiano en 2021, dado que Mato Narbondo tiene la nacionalidad brasileña por su madre, nacida en ese país.

Mato, de 85 años, está radicado en Brasil desde 2013. El exoficial del SID fue detenido en Santana do Livramento, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ, por sus siglas en portugués) homologara la condena en ausencia dictada por la Justicia italiana, por el asesinato de cuatro ciudadanos del país europeo en Argentina durante la dictadura. Al no contar con cadena perpetua, Brasil adecuó la condena italiana a una pena de prisión por 30 años, máximo que le permite su código penal.

Consultado sobre si Uruguay podría solicitar como Italia el cumplimiento de una pena en Brasil por una causa uruguaya, Perciballe explicó que al no poder realizarse un juicio "en rebeldía" en Uruguay, ya que lo imposibilita la Constitución, la Fiscalía uruguaya no podría lograr que el STJ haga cumplir una pena en territorio brasileño por ninguna de las dos causas por las que se lo persigue.

¿Quién es Mato Narbondo?

Al informar la detención del exmilitar uruguayo, el diario O Globo afirmó que se trata del último oficial del SID que quedaba en libertad. Perciballe matizó esta afirmación: "De los que se tiene conocimiento sí; pueden quedar bajo el radar algunos, pero sí".

Consultado sobre la importancia del exoficial en el aparato represor de la dictadura, Perciballe describió a Mato como "un agente de inteligencia del más alto nivel, muy importante" en el esquema del SID, "al mismo nivel que (José Ricardo) Arab, (Jorge) Silveira o (José Nino) Gavazzo".

"No cualquiera entraba al Departamento 3 del SID", dijo el fiscal, señalando que a esa dependencia se entraba una vez ganados los "méritos" por los que Mato podría haber sido considerado por sus superiores para operar en Argentina, como puede haber sido el asesinato de Luis Batalla.