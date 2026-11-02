Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

De alcanzapelotas a ser figura en el clásico ante River Plate: el emotivo video de Boca Juniors para Jagger Herrera

El juvenil zaguero sigue escribiendo su historia en el club que ama desde niño

2 de noviembre de 2026 19:31 hs

La consagración definitiva le llegó en una tarde soñada. Facundo "Jagger" Herrera, el zaguero central de 20 años que apenas dos meses y medio atrás debutaba en la Primera de Boca Juniors, ratificó su meteórico presente al ser titular indiscutido y figura excluyente en la zaga xeneize durante el triunfo 1-0 frente a River Plate en La Bombonera.

El camino del defensor está marcado por un arraigo total a la institución. Con 65 partidos en Reserva y tras coronarse campeón del Torneo Proyección, Herrera pasó años viviendo los partidos desde el borde de la cal como alcanzapelotas.

Del abrazo con Benedetto a triunfar en la Primera división de Boca Juniors

En esa etapa, incluso, Facundo "Jagger" Herrera fue protagonista al abrazarse en el festejo de un gol clásico con Darío Benedetto.

Cómo evoluciona Leonardo Fernández en Madrid: cerró sus redes, trabaja "en aparatos que no hay en Uruguay" y aguarda el informe médico del viernes para volver a Peñarol

Elogios en Inglaterra para Ronald Araujo que se apronta para viajar con Liverpool a Turquía para jugar por Champions League

El club rescató aquellas postales en un emotivo video institucional que repasa cómo aquel chico de la cantera pasó de mirar el espectáculo de afuera a transformarse en el bastión defensivo de La Ribera.

Nacido futbolísticamente como volante y reconvertido en zaguero -lo que le brinda ductilidad para jugar con ambos perfiles-, fue bautizado Jagger a los 15 años por sus compañeros debido a su parecido con el líder de The Rolling Stones.

Respaldado por Rodolfo Arruabarrena en lal oncena inicial, venía de darle la victoria al equipo con un cabezazo ante Independiente y volvió a responder con aplomo y autoridad en la máxima cita del fútbol argentino.

Aquel niño que devolvía pelotas hoy sostiene la última línea de Boca Juniors con temple de veterano.

Las más leídas

Posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras los triunfos de Nacional y de Liverpool

Cómo evoluciona Leonardo Fernández en Madrid: cerró sus redes, trabaja "en aparatos que no hay en Uruguay" y aguarda el informe médico del viernes para volver a Peñarol

Con suspendidos y suplentes, Daniel Carreño prepara el equipo de Nacional para visitar a Ferro Carril de Salto en Paysandú por Copa AUF Uruguay esta semana

A qué hora juegan hoy Albion vs Deportivo Maldonado, partido crucial por la Tabla Anual, y dónde verlo

Temas

River Plate Boca Juniors clásico

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos