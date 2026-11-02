De alcanzapelotas a ser figura en el clásico ante River Plate: el emotivo video de Boca Juniors para Jagger Herrera

La consagración definitiva le llegó en una tarde soñada. Facundo "Jagger" Herrera, el zaguero central de 20 años que apenas dos meses y medio atrás debutaba en la Primera de Boca Juniors , ratificó su meteórico presente al ser titular indiscutido y figura excluyente en la zaga xeneize durante el triunfo 1-0 frente a River Plate en La Bombonera.

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El camino del defensor está marcado por un arraigo total a la institución. Con 65 partidos en Reserva y tras coronarse campeón del Torneo Proyección, Herrera pasó años viviendo los partidos desde el borde de la cal como alcanzapelotas.

En esa etapa, incluso, Facundo "Jagger" Herrera fue protagonista al abrazarse en el festejo de un gol clásico con Darío Benedetto.

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El club rescató aquellas postales en un emotivo video institucional que repasa cómo aquel chico de la cantera pasó de mirar el espectáculo de afuera a transformarse en el bastión defensivo de La Ribera.

Nacido futbolísticamente como volante y reconvertido en zaguero -lo que le brinda ductilidad para jugar con ambos perfiles-, fue bautizado Jagger a los 15 años por sus compañeros debido a su parecido con el líder de The Rolling Stones.

Respaldado por Rodolfo Arruabarrena en lal oncena inicial, venía de darle la victoria al equipo con un cabezazo ante Independiente y volvió a responder con aplomo y autoridad en la máxima cita del fútbol argentino.

Aquel niño que devolvía pelotas hoy sostiene la última línea de Boca Juniors con temple de veterano.