Elecciones en Peñarol: Juan Pedro Damiani sumó a su candidatura a la lista 11 que lidera el actual consejero Fernando Jacobo

Juan Pedro Damiani se sigue armando de cara a las elecciones de Peñarol que se celebrarán el próximo sábado 12 de diciembre. En tal sentido, la lista 10 que encabeza junto a Alejandro Ruibal sumó en las últimas horas un importante apoyo, el de la lista 11.

En las pasadas elecciones, la lista 11 sumó su apoyo a la candidatura de Evaristo González, quien en los últimos días sumó el apoyo de la lista 82 de Pablo Amaro y este lunes trabó una importante alianza con otro candidato presidencial, Carlos Lazzarino por lo que ahora ya está en carrera para las elecciones la fórmula Lazzarino-Evaristo.

"Con Juan Pedro veníamos trabajando mucho en silencio y con perfil bajo y él nos dio un lugar para poder ejecutar los cambios necesarios que hay que hacer en Peñarol. Él vio en nosotros que tenemos un aporte sensato y equilibrado que se necesita para tomar el mando del club porque hay que respetar lo que se hizo bien, hay gente que Peñarol tiene que mantener y se lo hemos referenciado a Juan Pedro. Se nos dio la derecha en temas grandes como formativas, seguridad, tratamiento con la hinchada, temas claves. Y fundamentalmente mucha participación en el área deportiva, lo que nos terminó emparentando en el proyecto conjunto", dijo a Referí Nicolás Ghizzo.

"Tenemos gente con más fuerza que nosotros para encabezar la lista y nosotros tenemos para aportar desde otro lado porque conocemos la realidad del club de los últimos tres años, cómo funciona Peñarol, donde la cadena de distribución tiene alguna falla, qué eslabones están bien y qué engranaje hay que mover para llevar al club a otro nivel y hoy creemos que eso contundentemente se puede lograr por el lado de Juan Pedro", agregó.

"Este modelo está cansado, agotado", dijo sobre el mandato de Ignacio Ruglio que está llegando a su fin.

"Tenemos las mismas ideas donde nadie quiere ser amigo de nadie, pero sí tener participación en los lugares donde se definen las grandes cosas: torneos, jueces. No es para condicionar ninguna decisión porque el fútbol en definitiva se juega en la cancha y ahí es donde queremos ganar. Pero evidentemente también hay decisiones que se toman en los escritorios donde nosotros no participamos, antes y después de los campeonatos. Vamos a tratar de estar ahí, porque la presencia siempre es importante porque uno le da el ámbito, el lugar y el respeto con los pares para discutirlo; ahí donde tiene que ser", manifestó Ghizzo en una clara referencia a que Peñarol debe volver a la Asociación Uruguaya de Fútbol para recuperar el protagonismo que ha perdido desde junio de 2023 a la fecha.

"Juan Pedro nos parece el hombre porque nadie puede negar los años que tiene dentro de Peñarol, nació dentro del club, tiene la experiencia, conoce el club, es un tipo de obra, tiene un perfil de inversión, de construcción, un perfil ejecutivo y estamos convencidos que va a poner al club en otro lugar, un lugar que el mundo demanda. Hoy vivimos en un ecosistema de un mundo fútbol globalizado donde todo se está mirando, todo está en la red, donde tenés el acceso a toda la información y Peñarol tiene que estar en el mundo en el gran sentido de la palabra y Juan Pedro es el hombre que puede timonear perfectamente ese barco en virtud de su experiencia empresarial, en Peñarol y junto con nosotros que hoy nos sentimos muy integrados en sectores que nos parecen claves, como el deportivo y el de la seguridad, Por eso hemos decidido recorrer ese camino", concluyó Ghizzo.