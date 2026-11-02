Peñarol se prepara para cinco días exigentes, de diálogos intensos de Diego Aguirre con el plantel en Solanas y de trabajos tácticos para intentar salir de la crisis

Peñarol entrena en la tarde de este lunes luego de haber gozado del domingo libre tras otro tropezón pobrísimo el pasado sábado al igualar en la hora con Wanderers -club que pelea por no descender- con un gol de Luis Angulo.

Si bien sigue dependiendo de sí mismo en la punta de la Tabla Anual a falta de dos partidos para que termine el Torneo Clausura -en el cual ya no tiene chance de ser campeón-, lleva cinco partidos sin poder ganar, una crisis anímica y futbolística muy grande, que llevó a que tras una reunión de horas luego del encuentro del sábado entre el presidente Ignacio Ruglio y el técnico Diego Aguirre en Los Aromos, decidieran realizar algo diferente en estos días.

Por la llegada del Papa León XIV, Peñarol volverá a jugar en dos semanas, ya que el fin de semana que viene no habrá actividad futbolística.

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La decisión tomada fue que el plantel entero viaje y permanezca durante cinco días concentrado y sin salir de Solanas, desde este martes por la tarde al próximo sábado.

Los diálogos que tendrá Diego Aguirre con el plantel de Peñarol y los trabajos tácticos

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, es el primero que sabe que las cosas no le han salido bien, sino todo lo contrario.

Tiene muchas preguntas para responderse a sí mismo de cómo se le ha caído a pedazos un equipo que brilló a principios de agosto -como no lo hizo en todo el año-, cuando goleó a Wanderers 5-1 en la final del Torneo Intermedio, con un primer tiempo estelar.

Sí, el mismo Wanderers al que apenas le empató en la hora el pasado sábado, y con el que sumó cinco encuentros sin poder ganar.

Según pudo saber Referí, el plan de Aguirre y de su cuerpo técnico es emular de alguna manera lo que hizo Gregorio Pérez en 1997 cuando metió a todo el plantel de Peñarol durante tres semanas en Los Aromos para ganar el segundo quinquenio de la institución. Eran otros tiempos, pero la idea es muy similar.

El DT tendrá charlas muy importantes y de frente con distintos futbolistas -por lo que aportaron las fuentes consultadas- y estos a su vez también podrán dar su punto de vista.

Esa introspección que buscan en Peñarol, también quieren -y deben, si pretenden cambiar algo- que llegue a la parte táctica, en la que hay que remodelar a un equipo que se viene cayendo a pedazos.

Porque si el equipo no mejora en la cancha -y sustancialmente-, de nada servirán las charlas, ni los cinco días.

En esas cinco jornadas, dos de ellas, la primera del miércoles -ya que el plantel llega a Solanas el martes de noche-, y la del viernes, serán en doble turno. Las otras dos, en horario normal: el jueves por la tarde y el sábado por la mañana.