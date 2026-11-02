Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  15°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / Lesa Humanidad

Brasil condenó a exmilitar uruguayo radicado en Santana do Livramento a 30 años de prisión por crímenes de la dictadura

Pedro Antonio Mato Narbondo, oficial de la SID en los años 70, había sido condenado a cadena perpetua por la Justicia de Italia; el Superior Tribunal de Justicia brasileño respondió al pedido de extradición resolviendo que la pena se cumpla en su territorio

2 de noviembre de 2026 17:52 hs
Pedro Antonio Mato Narbondo en Brasil

Pedro Antonio Mato Narbondo en Brasil

Foto: Sitios de Memoria Uruguay

La Policía Federal de Brasil detuvo en Santana do Livramento al exmilitar uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo, conocido como "El Burro", condenado en Italia por torturas y asesinatos de opositores políticos en el marco del Plan Cóndor, durante la dictadura uruguaya.

Tal como informó el medio brasileño O Globo, Narbondo, de 85 años de edad, había recibido en 2021 una condena (en ausencia) a cadena perpetua por la Justicia italiana, que solicitó la extradición a Brasil, país donde reside dada su doble nacionalidad. Precisamente por su condición de ciudadano brasileño, la Constitución Federal del país norteño impide la extradición; por ese motivo, la Justicia italiana solicitó que la ejecución de la pena fuera transferida a Brasil.

La detención de Narbondo se llevó a cabo el pasado 21 de octubre, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ, por sus siglas en portugués), resolviera aprobar que la pena se cumpla en su territorio. No obstante, dado que la legislación brasileña no contempla la condena perpetua, la sentencia a pena de prisión fue adaptada a 30 años de cárcel. Se lo condena por la participación en el secuestro, tortura y asesinato de cuatro ciudadanos italianos en Argentina, en junio de 1976, en el contexto del Plan Cóndor.

Más noticias

Fiscal de Lesa Humanidad le pidió a Ferrero un "mínimo respeto" y cuestionó que haya ido al Parlamento a "hablar mal de los compañeros"

Vertiente Artiguista afirmó que "restar fiscales adscriptos" a Lesa Humanidad "constituye un retroceso inadmisible" en investigaciones

El fiscal general adjunto de Brasil, Artur Gueiros, remarcó que es un caso inédito en Brasil, ya que es la primera vez que el país dispone el encarcelamiento de un agente de un régimen dictatorial condenado por violaciones de derechos humanos.

“Podemos decirles a nuestros hijos, a nuestros nietos: ahora en Brasil hay alguien que está pagando por los crímenes de la dictadura”, afirmó Gueiros, según rescata O Globo. Para el Ministerio Público Fiscal del país, la decisión puede abrir camino para que otros responsables por crímenes de lesa humanidad sean juzgados y condenados.

¿Quién es Mato Narbondo?

El exmilitar condenado en Italia y Brasil nació en Uruguay y actuó como oficial del Servicio de Informaciones de Defensa (SID) durante la dictadura cívico-militar uruguaya. O Globo remarca que fue reconocido como brasileño natural por la Justicia Federal en 2003, por ser hijo de madre brasileña.

Entre los militares del SID condenados por el crimen de cuatro italianos asesinados en Argentina en 1976, Narbondo era el único que permanecía en libertad.

Según recuerda Sitios de Memoria Uruguay, Narbondo se mantuvo prófugo de la Justicia uruguaya desde el 2013, cuando abandonó el país tras dictarse medidas judiciales en su contra por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas el asesinato bajo torturas del albañil Luis Batalla. En 2019 la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad reiteró el pedido de captura internacional.

"Durante el terrorismo de Estado fue señalado por numerosos testimonios como uno de los represores que participó en la tortura de varias personas secuestradas", destacan.

Las más leídas

Feriados 2027 en Uruguay: cuándo caen Carnaval, Semana de Turismo y los cinco feriados no laborables

Posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras los triunfos de Nacional y de Liverpool

Sorteo del 5 de Oro: los resultados de este domingo 1° de noviembre EN VIVO

Meteorólogo anunció más lluvias y un fuerte descenso de temperatura en Montevideo: cuándo será

Temas

Brasil Santana y Rivera lesa humanidad Dictadura

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos