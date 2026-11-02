Brasil condenó a exmilitar uruguayo radicado en Santana do Livramento a 30 años de prisión por crímenes de la dictadura

La Policía Federal de Brasil detuvo en Santana do Livramento al exmilitar uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo , conocido como "El Burro", condenado en Italia por torturas y asesinatos de opositores políticos en el marco del Plan Cóndor , durante la dictadura uruguaya.

Tal como informó el medio brasileño O Globo, Narbondo, de 85 años de edad, había recibido en 2021 una condena (en ausencia) a cadena perpetua por la Justicia italiana, que solicitó la extradición a Brasil, país donde reside dada su doble nacionalidad. Precisamente por su condición de ciudadano brasileño, la Constitución Federal del país norteño impide la extradición; por ese motivo, la Justicia italiana solicitó que la ejecución de la pena fuera transferida a Brasil.

La detención de Narbondo se llevó a cabo el pasado 21 de octubre, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ, por sus siglas en portugués), resolviera aprobar que la pena se cumpla en su territorio. No obstante, dado que la legislación brasileña no contempla la condena perpetua, la sentencia a pena de prisión fue adaptada a 30 años de cárcel. Se lo condena por la participación en el secuestro, tortura y asesinato de cuatro ciudadanos italianos en Argentina, en junio de 1976, en el contexto del Plan Cóndor.

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El fiscal general adjunto de Brasil, Artur Gueiros, remarcó que es un caso inédito en Brasil, ya que es la primera vez que el país dispone el encarcelamiento de un agente de un régimen dictatorial condenado por violaciones de derechos humanos.

“Podemos decirles a nuestros hijos, a nuestros nietos: ahora en Brasil hay alguien que está pagando por los crímenes de la dictadura”, afirmó Gueiros, según rescata O Globo. Para el Ministerio Público Fiscal del país, la decisión puede abrir camino para que otros responsables por crímenes de lesa humanidad sean juzgados y condenados.

¿Quién es Mato Narbondo?

El exmilitar condenado en Italia y Brasil nació en Uruguay y actuó como oficial del Servicio de Informaciones de Defensa (SID) durante la dictadura cívico-militar uruguaya. O Globo remarca que fue reconocido como brasileño natural por la Justicia Federal en 2003, por ser hijo de madre brasileña.

Entre los militares del SID condenados por el crimen de cuatro italianos asesinados en Argentina en 1976, Narbondo era el único que permanecía en libertad.

Según recuerda Sitios de Memoria Uruguay, Narbondo se mantuvo prófugo de la Justicia uruguaya desde el 2013, cuando abandonó el país tras dictarse medidas judiciales en su contra por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas el asesinato bajo torturas del albañil Luis Batalla. En 2019 la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad reiteró el pedido de captura internacional.

"Durante el terrorismo de Estado fue señalado por numerosos testimonios como uno de los represores que participó en la tortura de varias personas secuestradas", destacan.