Uno de cada tres dólares: el sector que crece y es responsable de la tercera parte de las exportaciones de Uruguay

Desde hace tres años las exportaciones de servicios atraviesan una fase positiva y ganan espacio en el total de las colocaciones externas de Uruguay. En el último año móvil a junio las ventas superaron los US$ 7.500 millones.

Un informe de la Unión de Exportadores (UEU) indicó que uno de cada tres dólares exportados en ese período correspondió al sector de servicios. Las colocaciones externas totales fueron por US$ 24.472 millones ubicándose en niveles máximos históricos. Dentro de ese total hubo US$ 7.619,8 millones de exportaciones de servicios. Las operaciones del sector pasaron de US$ 5.000 millones entre 2012 y 2016 a valores superiores a los US$ 7.000 en las últimas mediciones .

La UEU expuso que los datos de 12 meses a junio se explicó principalmente por el turismo receptivo que tuvo un aumento de 5,3% y de una mayor participación individual en el total de los servicios de 33,3%.

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El informe señaló que los globales explicaron el 55,5% del total y crecieron 0,5%. A su vez, los empresariales tuvieron un aumento de 3,9%, mientras que las ventas de informática y telecomunicaciones descendieron 3%.

La gremial también desglosó datos del período comprendido entre abril y junio de este año en el que las exportaciones de servicios fueron por US$ 1.728 millones, con una variación positiva de 4,5%. El crecimiento en este caso se fundamentó en el buen desempeño del turismo receptivo y de los servicios globales.

Sobre el primer caso, el documento recogió datos del Ministerio de Turismo e informó que en ese trimestre llegaron al país 629 mil visitantes. De ese total, prácticamente la mitad (49,7%) fueron argentinos, mientras que el 12,8% llegaron de Brasil y un 12,7% fueron uruguayos residentes en el exterior.

Si se toma en cuenta el país de residencia, el 58,1% de los visitantes llegaron de Argentina, el 19,4% fue de residentes en Brasil, 10,8% de otros países de América del Sur y el Caribe y el 10,6% de América del Norte. En el relevamiento por gasto, los residentes en América del Norte estuvieron al frente con US$ 170,5 promedio por día, por encima de los US$ 96 por día y por persona de los residentes en Argentina.

Por último, el relevamiento mostró que en el primer semestre del año las exportaciones de servicios llegaron a US$ 4.165,4 millones, con un aumento interanual de 3,8%. El desempeño se explicó por mejoras en los dos primeros trimestres e impulsos de las ventas de servicios globales que crecieron 5,1%.