"Es triste y frustrante": la uruguaya Julia Paternain habló del dopaje de la medalla de oro en el Mundial de Tokio antes de correr la Maratón de Nueva York como elite

La uruguaya Julia Paternain correrá este domingo su primera Maratón de Nueva York y forma parte de los atletas de elite que disputaran la competencia y que participaron del lanzamiento oficial y el media day realizado este jueves por la organización en el Media Center Central Park West .

La medallista de bronce en la maratón del pasado Mundial de atletismo de Tokio 2025 atendió a la prensa y además de contar cómo llega al domingo, fue consultada por el reciente dopaje positivo de la keniata Peres Jepchirchir , quien fue oro en la prueba japonesa en la que la celeste fue tercera.

Paternain contó cómo tomó la noticia que se conoció el pasado viernes al anunciarse el control adverso de la africana y cuando le llegaban mensajes en el que le indicaban que debería pasar a ser la medalla de plata en Tokio en caso de que le quitaran el oro a la ganadora.

“Al principio estaba un poco confundida porque no tengo Instagram ni nada de eso en mi teléfono. Así que abrí mi teléfono y solo tenía algunos mensajes que decían: "Oh, felicidades por la plata". Y yo me quedé como: "¿A qué te refieres con felicidades por la plata? Son las 8 de la mañana, me estoy preparando para salir a correr suave. Pensé: ‘¿Acaso corrí una carrera mientras dormía o qué?’. Y luego mi agente me envió un mensaje y me explicó toda la situación. Ahí dije: ‘Ok, ahora esto tiene sentido’”, dijo al canal de YouTube LetsRun.

"Estoy muy emocionada": la uruguaya Julia Paternain correrá la Maratón de Nueva York este domingo y mostró su sesión de entrenamiento más exigente; mirá el video

Entrenador de Julia Paternain reclamó que le den la medalla de plata del Mundial 2025 a la uruguaya tras conocerse el dopaje positivo de la ganadora Peres Jepchirchir

Tigst Assefa de Etiopía fue plata, Peres Jepchirchir de Kenia el oro y Julia Paternain de Uruguay, el bronce, en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025 FOTO: AFP

De todas formas, reconoció que los resultados del Mundial no se cambiarían porque el control que le dio positivo a Jepchirchir fue en agosto de este año, antes de competir en Sídney. Para que se modifique el podio de Tokio 2025 debería investigarse, algo que fue reclamado por el entrenador de Paternain, Jack Polerecky, y constatarse que la keniata habría infligido las reglas en aquel momento, por lo que sería sancionada y la atleta celeste pasaría a ser medalla de plata.

“Creo que el resultado del campeonato mundial sigue en pie a partir de ahora, por lo que no cambia mucho en mi posición”, comentó la uruguaya.

“Es una situación difícil, es frustrante de ver. Creo que es una pregunta complicada porque hay muchos factores involucrados. Te pones a pensar en qué bonificaciones había en los contratos de la gente, qué habría pasado si esto, aquello o lo otro... Así que realmente no hay una respuesta correcta o incorrecta en esos aspectos. Pero sí, es triste y es frustrante”, comentó.

También se refirió a la atleta estadounidense que fue cuarta y no pudo subir al podio en el Mundial. “Es especialmente frustrante, como dije antes, por personas como Susanna Sullivan. Yo tuve mi momento en el podio, que fue probablemente el día más genial de mi vida. Ella no tuvo ese momento en el podio. Así que, supongamos que los resultados se corrigen, cambian y a ella la suben de puesto; sí, la habrán subido, pero ese día se lo quitaron. Creo que esa es una de las cosas realmente difíciles de ver. Y luego, sí, es simplemente triste, frustrante y un poco desmoralizante ver el estado de este deporte. Pero bueno, es lo que es”.

Tigst Assefa de Etiopía fue medalla de plata, Peres Jepchirchir de Kenia en el medio con el oro, y Julia Paternain de Uruguay con el bronce en la prueba de maratón femenina en el Mundial de atletismo de Tokio 2025 FOTO: AFP

Consultada por si la Asociación Mundial Antidopaje (AMA) debería cambiar sus procedimientos y aplicar sanciones yendo más atrás en el tiempo, lo que dejaría sin medalla a la keniata en el Mundial y cambiaría las posiciones del podio, Paternain señaló: “Creo que sí”.

“Dudo un poco en decirlo simplemente porque no estoy en el comité de la AMA ni nada por el estilo, no tengo toda la información. Pero con la información que tengo, creo que sí. Porque opino que una vez que lo haces una vez, siento que todos tus resultados deberían ser invalidados. Así que, sí”, expresó.

La uruguaya dijo que nunca sospecho de algo raro en Tokio con Jepchirchir. “Nunca pensé nada de ella en comparación con nadie más. Simplemente me estaba concentrando en mí misma allí afuera y no le presté mucha atención a ella en particular, honestamente. Ni siquiera podía descifrar dónde estaba la línea de meta en esa carrera, así que no estaba pensando en nada más”.

Así llega Julia Paternain a la Maratón de Nueva York

Sobre la carrera del domingo, su primera vez en la Maratón de Nueva York, la uruguaya dijo que se siente “bastante bien”.

Julia Paternain y los atletas de elite en el media day de la New York City Marathon 2026 Foto: AFP

“Definitivamente estoy nerviosa, pero también emocionada. El entrenamiento ha ido bien. He estado caminando y corriendo mucho en colinas allá en Flagstaff, lo cual siempre es una cura de humildad porque, ya sabes, a gran altitud las colinas no son exactamente fáciles. Pero creo que el entrenamiento ha ido bastante bien, probablemente en el mejor estado físico en el que he estado. Así que, sí, estoy emocionada”, dijo.

Ante la pregunta de si había corrido una maratón con colinas antes, señaló que no. “Supongo que si cuentas los últimos 5 kilómetros del Mundial, supongo que eso tuvo colinas. Pero ese es el maratón más ‘montañoso’ que he hecho, sí”.

Julia Paternain en el media day de la New York City Marathon 2026 Foto: AFP

Paternain dijo no tener claro cuál es su objetivo realista para el domingo. “La verdad es que no estoy segura”, respondió. “Todavía tengo que sentarme con mi entrenador para pensarlo bien. Nos enfocamos mucho en mí y en lo que puedo hacer en mi propio plan de carrera, y luego es como: bueno, las cartas caerán donde tengan que caer en términos de posición”.

“Creo que correr algo cercano al tiempo que hice en Londres (su récord nacional femenino de 2:25:47), creo que puedo lograrlo, incluso con las colinas. Así que creo que ese es probablemente mi objetivo. En qué lugar me deje eso dentro del grupo, no tengo idea”, comentó.