Federico Valverde sigue en duda para Mourinho en Real Madrid tras un nuevo día de entrenamiento diferenciado

Federico Valverde , capitán de Real Madrid , continuó este viernes con trabajo específico a dos días del encuentro frente a Racing de Santander en El Sardinero (domingo, 12:15 horas), correspondiente a la undécima jornada de LaLiga, mientras que el turco Arda Güler se reincorporó a los entrenamientos con el grupo después de ejercitarse al margen de sus compañeros en las últimas sesiones.

El internacional uruguayo continúa sin reincorporarse al grupo después de las molestias físicas que sufrió durante el último clásico frente al Barcelona , en el que tuvo que abandonar el terreno de juego en la segunda parte.

Güler protagonizó la principal novedad de la tercera sesión de entrenamiento de la semana, en la que el conjunto dirigido por Jose Mourinho siguió preparando su visita a Santander con la presencia del centrocampista otomano, que el jueves llevó a cabo trabajo específico junto a Valverde.

Tampoco se ejercitó con sus compañeros Raúl Asencio, que trabajó en solitario sobre el césped de la Ciudad Real Madrid, mientras que el brasileño Rodrygo prosigue con su proceso de recuperación.

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La sesión comenzó con ejercicios de calentamiento y activación sobre el césped, antes de que los futbolistas completaran tareas de circulación de balón con finalización en porterías y una fase táctica. El entrenamiento concluyó con partidos en espacios reducidos.

El sábado se define el plantel

Real Madrid completará este sábado su preparación para el encuentro que disputará este domingo frente al Racing en El Sardinero y en el que intentará prolongar su buena dinámica tras la victoria en el clásico.

Con base en EFE