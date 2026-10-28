El sentido mensaje de Federico Valverde tras el accidente ferroviario al sur de Madrid que dejó al menos 64 muertos y su colaboración con los afectados

Federico Valverde , capitán de Real Madrid, compartió un sentido mensaje tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles al sur de la capital española y que dejó al menos 64 fallecidos y decenas de heridos.

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El futbolista uruguayo se manifestó en sus redes tras el hecho que conmocionó a España.

“Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los heridos y afectados”, escribió en Instagram.

“Como capitán del Real Madrid, me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Mucha fuerza a todos”, señaló Valverde.

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Ayuda en las redes

Valverde, como indicó en su mensaje, también compartió información de ayuda a las víctimas.

Federico Valverde compartió información de ayuda tras el accidente ferroviario al sur de Madrid

El jugador subió una foto de la búsqueda de una joven desparecida.

Además, compartió datos de contacto para la búsqueda de familiares, como también de distintos puestos de donación de sangre.

Federico Valverde compartió información de ayuda tras el accidente ferroviario al sur de Madrid

Suspendida la Copa del Rey tras accidente ferroviario

La Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció el miércoles haber aplazado los 24 partidos de la primera ronda de Copa del Rey previstos ese día "como muestra de respeto y solidaridad" con las víctimas del mortífero accidente ferroviario ocurrido al sur de Madrid.

Según el último balance provisional, la colisión de dos trenes de alta velocidad a unos 150 km al sur de la capital española dejó al menos 64 fallecidos y varios heridos, lo que la convierte en una de las peores catástrofes ferroviarias de la historia del país.

Accidente de trenes en España Foto: Oscar del Pozo / AFP

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos inicialmente para disputarse en la tarde-noche de hoy" miércoles, escribió la institución en un comunicado.

La RFEF añadió que "informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los partidos aplazados", y se puso "a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de este desolador accidente".