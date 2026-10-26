La mención especial de Mourinho a Federico Valverde tras el clásico: "Ha querido continuar hasta sus límites y ha dado todo"; mirá el video

El entrenador de Real Madrid , José Mourinho , elogió al uruguayo Federico Valverde tras el triunfo en el clásico ante Barcelona de visitante por 2-1, en el que el capitán merengue jugó lesionado varios minutos hasta ser sustituido.

“Hay otro nombre que no podría dejar de mencionar, que es Valverde, ha jugado lesionado más de 40 minutos. Porque se ha lesionado, ha querido seguir, ha querido continuar hasta sus límites y ha dado todo mientras ha estado en campo”, comentó.

Como informó Referí, el uruguayo también habló de la molestia que sufrió y lo que lo llevó a seguir en cancha.

"Me molestó mucho la pierna": Federico Valverde, reservado por Diego Forlán, explicó por qué tuvo que salir en el clásico que Real Madrid le ganó a Barcelona

Con un buen rendimiento de Federico Valverde como capitán y goles de Kylian Mbappé, Real Madrid venció a Barcelona por LaLiga de España

Federico Valverde en LaLiga 2026/27 Foto: AFP

"En el descanso hablamos, el míster me preguntó si podía seguir, intenté seguir un poco más, en una barrida que hice me molestó mucho la pierna y fue más por precaución", declaró a Real Madrid TV el jugador que nuevamente está reservado por Diego Forlán para los amistosos de noviembre de la selección uruguaya, con partido confirmado ante Argentina el viernes 13, luego de haberse perdido la gira asiática por una lesión.

Valverde reconoció que sus compañeros le animaron a continuar sobre el césped pese a los problemas físicos y elogió el compromiso del equipo durante el encuentro.

"Para mí es muy fácil decir que sigo jugando con esta clase de compañeros que te incitan a seguir dando lo mejor del equipo, feliz por el esfuerzo de todo, daba orgullo verlos a todos correr", afirmó.

El entrenador del Real Madrid José Mourinho (d) habla con Fede Valverde durante el encuentro ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu Foto: EFE

“Gran partido”

Mourinho alabó "el gran partido" de su equipo ante un rival de gran nivel, el Barceloina (1-2), y dijo que fue una victoria conseguida con "tranquilidad y con todos los méritos".

"Ha sido un gran partido, un partido de alto nivel, con dos equipos que jugaron para ganar y que en nuestro caso hicimos un partido extraordinario", dijo en la rueda de prensa después de ganar 1-2 en el Camp Nou.

El portugués destacó la organización y la concentración de los suyos. "Jugamos con mucho coraje, ante un adversario que presiona mucho. Hemos tenido buenas opciones para el 0-2 en el inicio del segundo tiempo, después el Barça tuvo una buena reacción, pero con el 1-1 no hemos perdido nunca la tranquilidad", insistió.

Mourinho también destacó la actuación del árbitro, aunque se quejó porque desde el VAR no advirtieron de una acción de Joao Cancelo sobre Yan Diomandé que a su juicio mereció la roja para su compatriota.

"De este partido podíamos salir a 3, 6 o 9 puntos. Salir a nueve hubiera sido psicológicamente pesado, a 6 hubiéramos salido equilibrados, pero salir a 3 es diferente. El modo en el que ganamos es importante. Puedes ganar con suerte, defendiendo mucho, pero ganamos con todos los méritos", insistió.

Preguntado sobre la alineación de Bernardo Silva en el centro del campo, Mourinho recordó que lo conoce bien, pero que necesitaba ver cómo se integraba en la dinámica del equipo, después de tres meses en un equipo nuevo.

"Nunca diré que alguien sea indiscutible, porque la plantilla es muy buena y muy completa. Todos están preparados para jugar", insistió el técnico merengue, quien destacó el trabajo del portero ucraniano Andryi Lunin, que tuvo que sustituir al belga Thibaut Courtois, enfermo.

"A Lunin le dije que tu entrenas para jugar, no para estar en el banco. Él ha hecho un partido muy equilibrado, ha jugado con tranquilidad. Tenemos el mejor portero del mundo, pero nadie ha llorado por la ausencia de Courtouis. Los jugadores están muy unidos, también en los momentos mas difíciles", insistió.

Y la guinda fue la jugada que decidió el partido, iniciada por Eduardo Camavinga y finalizada por Kylian Mbappé. "Camavinga es un titular. Todos entrenan para jugar y el entrenador el que tiene que decidir. Hay algunos entrenadores que miran al banquillo y no tienen soluciones, entrenadores que sufren, pero yo tengo un banquillo rico. Camavinga ha hecho un partido extraordinario, Bernardo había trabajado mucho y necesitábamos piernas", opinó.

Mourinho agregó que sus jugadores supieron atacar desde la segunda línea frente a un rival que es difícil de atacar los espacios por el trabajo de los defensas y por la acción del meta como cierre. "En este sentido, Bellingham y Camavinga estuvieron muy bien jugando desde la segunda línea", dijo.

"Ha sido el partido más difícil, contra el adversario más potente. Este es el Barça, hicimos un gran partido. Hemos mejorado mucho últimamente", resumió.

Con base en EFE