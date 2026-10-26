Lula da Silva afirmó que vencieron "la intromisión que venía de afuera hacia adentro a través de plataformas digitales" y que las tendrán que regular

El presidente reelecto de Brasil, Lula da Silva , afirmó que en estos comicios han tenido que vencer "la intromisión" del exterior que vino "a través de las plataformas digitales " y dijo que habrá que "regular" en este tema.

El oficialista se impuso por el 52 % de los votos frente al 48 % de su rival Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta el domingo. "Fue una elección en la que tuvimos que superar la intromisión que venía de afuera hacia adentro a través de plataformas digitales que tendremos que regular ".

"No es posible que no seamos conscientes de que el delito en el mundo digital debe tratarse igual que el delito en la vida real. No podemos permitir que existan empresas gigantescas que ganan miles de millones y miles de millones, sin pagar ningún impuesto a este país, y que intenten influir en el resultado electoral de este país", agregó Da Silva.

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En el medio de los festejos, el presidente Da Silva pidió poner el himno de la independencia de Brasil. " No pertenecemos a ningún patio trasero ", afirmó. "¡Democracia siempre! Dictadura nunca más. ¡Democracia siempre! Fascismo nunca más !", agregó el jerarca.

Da Silva celebró la remontada en un hotel de la ciudad de San Pablo, acompañado por su esposa Janja da Silva, el vicepresidente reelecto Geraldo Alckmin y otros aliados. Además, acusó a Bolsonaro de mentir con "desfachatez" y de no tener "una célula de humanismo".

"Parece todo falso", afirmó sobre su adversario, con quien mantuvo dos tensos debates televisivos en la última semana. También agradeció a los jóvenes por haber salido a las calles "para defender la democracia", así como a las personas mayores por haber ido a votar.

El candidato del Partido de los Trabajadores asumirá su próximo mandato el 5 de enero. De cara a los próximos cuatro años prometió proteger la libertad religiosa, combatir la violencia de género, continuar con las inversiones en educación y sanidad, y seguir la política de freno de la deforestación.

En un plano geopolítico, afirmó que Brasil "no acepta ser el patio trasero de nadie" y expresó su deseo de que el país sea "central" y no "periférico" en las discusiones globales.

"Quiero agradecer a las personas mayores. Hoy he visto muchas escenas de personas a las que sus nietos llevaban en brazos para ir a votar. Personas con dificultades para desplazarse, personas con cáncer y con otros tipos de enfermedades", sentenció el presidente brasileño.

Con información de EFE.