Alivio en Real Madrid y la selección uruguaya de Diego Forlán: los exámenes a Federico Valverde descartaron una rotura fibrilar

Real Madrid y la selección uruguaya de Diego Forlán respiran aliviados tras conocerse este martes los resultados de los exámenes médicos realizados a Federico Valverde .

El futbolista había encendido todas las alarmas durante el resonante triunfo clásico ante Barcelona en el Camp Nou -un festejo en el estadio azulgrana que no ocurría desde hacía tres años-, cuando a los 62 minutos debió pedir el cambio tras acusar un dolor agudo en la zona posterior de su pierna derecha.

Afortunadamente para Real Madrid y la selección uruguaya de Diego Forlán, el panorama es mucho más favorable de lo que se temía en un principio.

Varios medios especializados españoles y diversos portales partidarios, reportaron que las pruebas médicas descartaron por completo una rotura de fibras en los isquiotibiales.

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El pinchazo que sintió Federico Valverde en la parte posterior del muslo no pasó a mayores ni derivó en una lesión de gravedad, tratándose únicamente de una fuerte sobrecarga muscular.

De cara al próximo compromiso del equipo, el futbolista de la selección uruguaya ha quedado catalogado formalmente como "pendiente de evolución".

Cabe recordar que tras un pisotón que recibió ante Atlético de Madrid a fines del mes pasado, justo el día en que iba va viajar, Valverde quedó fuera de los tres partidos de fecha FIFA de setiembre-octubre ante Japón, Corea del Sur e India.

El cuerpo técnico de Real Madrid a cargo de José Mourinho no tiene intenciones de asumir riesgos innecesarios: evaluará día a día la carga de trabajo y sus sensaciones en los entrenamientos de la semana para decidir si forma parte de la delegación que viajará a Santander para enfrentar el domingo a Racing por una nueva fecha de LaLiga de España o si, por precaución, le otorgan descanso para evitar una recaída que comprometa el resto del calendario.