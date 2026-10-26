Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Susto en Argentina: Fernando Muslera se mareó y casi se desmaya en el partido entre Estudiantes y Unión de Santa Fe; mirá el video

El arquero, quien viene de ser la figura consular atajando tres penales ante Flamengo y clasificando a su equipo a la final de la Copa Libertadores, fue por primera vez capitán y se sintió mal

26 de octubre de 2026 19:33 hs

La alarma se encendió de inmediato en el fútbol argentino durante la noche de este lunes. Apenas transcurrían 9 minutos del duelo entre Estudiantes de La Plata y Unión de Santa Fe cuando Fernando Muslera, quien lucía por primera vez la cinta de capitán del conjunto platense, encendió las señales de auxilio en su propia área.

El arquero uruguayo frenó las acciones, se tomó la cabeza con ambas manos y se tuvo que sentar en el suelo de su propia área. Cuando llegó el árbitro del encuentro con un gesto de visible malestar le comentó: "Me maree mal", con tono preocupante.

Muslera siguió jugando y tuvo un par de buenas intervenciones

El síntoma de Fernando Muslera obligó a detener el partido de inmediato y convocó la rápida entrada del cuerpo médico para atender al referente.

La imagen generó angustia en el estadio, ya que el golero estuvo al borde del desvanecimiento y necesitó unos instantes sobre el césped para recuperar la estabilidad y el equilibrio. Tras varios minutos de incertidumbre y chequeos de rutina al borde del campo, el experimentado futbolista dio el visto bueno, transmitió calma y decidió continuar bajo los tres palos.

Lucas Hernández, Sebastián Britos, Jesús Trindade y Brian Barboza serán titulares en Peñarol en el partido decisivo ante Torque por Copa AUF Uruguay

"A la hinchada de Liverpool le encanta": Virgil van Dijk afirmó que Ronald Araujo tiene "lo que necesitamos"

El episodio provocó un impacto especial por el contexto del protagonista.

Muslera venía de consagrarse como la figura consular de la clasificación de su equipo a la gran final de la Copa Libertadores, luego de una noche heroica ante Flamengo en la que contuvo tres penales en la definición.

Lo que debía ser una jornada de liderazgo pleno estrenando la capitanía terminó en un gran susto que, por fortuna, no pasó a mayores, aunque muchos hinchas de Estudiantes se asustaron porque se viene en un mes la final del máximo torneo de clubes en el Estadio Centenario de Montevideo.

Las más leídas

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual luego de la victoria de Liverpool sobre Nacional en el Parque

"Me afilio a seguir abrazados con dos damas: la humildad y la autocrítica": lo que dijo Jorge Fossati tras el triunfo de Liverpool ante Nacional y la definición del Clausura

Lucas Hernández, Sebastián Britos, Jesús Trindade y Brian Barboza serán titulares en Peñarol en el partido decisivo ante Torque por Copa AUF Uruguay

Balón de Oro: a qué hora es hoy y por dónde ver la entrega del prestigioso premio internacional

Temas

Fernando Muslera estudiantes Argentina

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos