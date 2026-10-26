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Lucas Hernández, Sebastián Britos, Jesús Trindade y Brian Barboza serán titulares en Peñarol en el partido decisivo ante Torque por Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre plantea muchas variantes entre los 11, pese a que el que pierde en esta instancia, queda eliminado del torneo

26 de octubre de 2026 12:36 hs
Diego Aguirre y Lucas Hernández

Diego Aguirre y Lucas Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol entrenará en la tarde de este lunes y quedará concentrado -luego de un asado con varios dirigentes propuesto por el presidente Ignacio Ruglio- de cara al partido definitorio de la fase 2 de la Copa AUF Uruguay de este martes ante Montevideo City Torque a la hora 19.30. El partido se disputará en el Campeón del Siglo.

El último partido de Peñarol en su estadio fue el clásico frente a Nacional por el Clausura, el 30 de agosto.

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Ese compromiso, pese a que los carboneros eran locales, como no hubo acuerdo con la AUF -como ahora-, se jugó en el Estadio Centenario.

El partido se jugó el pasado 26 de agosto y Peñarol ganó con un solitario gol de Eric Remedi.

Según informó una fuente del club a Referí, Diego Aguirre realizará varios cambios en el equipo titular y jugará con otros tantos futbolistas suplentes.

El expulsado el viernes ante Juventud de Las Piedras por el Torneo Clausura, Brian Barboza -que aquella noche fue zaguero central por izquierda y fue figura- que viene de ser expulsado, jugará entre los 11 que saldrán de entrada al campo de juego para enfrentar a los celestes.

Otros jugadores quienes normalmente no son titulares en Peñarol, lo serán: Jesús Trindade, Lucas Hernández y el arquero Sebastián Britos.

Peñarol piensa mucho en el encuentro ante Wanderers del próximo sábado por la fecha 13 del Torneo Clausura, en el que debe ganar o ganar para mantener en solitario la punta de la Tabla Anual, y en ese contexto, una vez más, la Copa AUF Uruguay, este año, quedará relegada a un nuevo equipo alternativo.

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