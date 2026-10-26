"Qué futbolista Fede, tremendo guerrero; tiene un guante el 8": el diario Marca puntuó a Federico Valverde con un 9 tras el triunfo clásico de Real Madrid

Federico Valverde jugó un muy buen partido este domingo en el clásico que Real Madrid derrotó de visitante 2-1 a Barcelona por LaLiga de España en el Camp Nou, pese a que terminó terminó lesionado.

Ahora, con José Mourinho como entrenador, volvieron a hacerlo y a ser superiores ante el actual líder del certamen.

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"En el descanso hablamos, el míster me preguntó si podía seguir, intenté seguir un poco más, en una barrida que hice me molestó mucho la pierna y fue más por precaución", declaró Valverde a Real Madrid TV.

El diario Marca puntuó a Federico Valverde como una de las figuras del clásico

Luego del triunfo de Real Madrid por 2-1 de visita a Barcelona en el Camp Nou por LaLiga de España, el diario deportivo Marca, el más importante de España, elogió el desempeño de Federico Valverde.

Pese a que el uruguayo -quien volvió a jugar como lateral por derecha- jugó solo hasta los primeros minutos del segundo tiempo, su puntaje final fue de 9 sobre 10.

Esto escribieron en Marce sobre Federico Valverde:

"Primera parte: toda la banda para el uruguayo porque Arda se mete mucho por dentro. Es clave que estire al equipo... y que fuerce al Barça a estar todo el partido pendiente. Tremendo desplazamiento en largo de Valverde para montar la contra blanca. Qué guante tiene el 8. Otro más para cambiar la orientación... y llevar el juego al lado liberado. Qué bien los está haciendo. Se duele Valverde ahora... y calienta Dumfries. Parece que ha sido en la que ha ido al suelo a la perfección para frenar a Cancelo. No sé si está tocado o no, pero se acaba de pegar un carrerón de 40 metros espectacular. Tremendo guerrero. Otro corte providencial de Valverde, que está siendo un escándalo. NOTA DESCANSO : 9".