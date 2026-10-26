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La importante baja confirmada de Nacional ante Danubio por tarjetas amarillas, mientras se espera el parte médico de Luciano Rodríguez

Los tricolores tienen una nueva baja confirmada y esperan el parte médico del juvenil zaguero

26 de octubre de 2026 11:27 hs
Daniel Carreño

Daniel Carreño

Foto: Dante Fernández/FocoUy

Nacional tiene confirmada la baja de peso de Luciano Boggio de cara al próximo partido ante Danubio, por la 13ª fecha del Torneo Clausura, al llegar a su quinta tarjeta amarilla en el encuentro de este domingo ante Liverpool en el Gran Parque Central.

De esa forma, el volante que es uno de los titulares indiscutidos en el equipo de Daniel Carreño, queda suspendido de forma automática para el siguiente encuentro que será en Jardines del Hipódromo.

Luciano Boggio

Luciano Boggio

El DT deberá realizara una variante en el mediocampo, donde Boggio venía siendo uno de los titulares junto a Lucas Rodríguez y Luciano González.

Este domingo ante Liverpool, el volante vio la amarilla a los 70 minutos y seis minutos después fue sustituido por Agustín Dos Santos, quien podría ser el que lo reemplace en Jardines.

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Además, en esa zona el DT cuenta también con el argentino Bruno Zuculini y Santiago Silva.

Se espera por la lesión de Luciano Rodríguez

Nacional también está a la espera de conocer la lesión que sufrió el zaguero juvenil Luciano Rodríguez, quien se fue sustituido en el primer tiempo y que mientras era atendido llegó el gol de Liverpool este domingo.

El defensa se sintió en su rodilla derecha y este lunes será evaluado para conocer con más detalle qué le ocurrió.

Rodríguez ya se había lesionado este año en esa zona, con un esguince, mientras disputaba la Copa Libertadores sub 20.

Este domingo fue reemplazado por Agustín Rogel.

Nacional también tiene las bajas por lesión del argentino Alejandro Martínez y del panameño Luis Mejía.

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