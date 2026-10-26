Impulsar el comercio y la integración regional: con ese objetivo 200 empresarias se reunieron en Montevideo

El XIII Encuentro de la Convergencia Empresarial de Mujeres del Mercosur (CEMM) , que se realizó en Montevideo, reunió a más de 200 empresarias, autoridades y referentes institucionales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay , para impulsar el comercio internacional y la integración regional .

La jornada puso el foco en las oportunidades del acuerdo Mercosur–Unión Europea (UE), las experiencias de empresas exportadoras y la construcción de una agenda común para fortalecer el liderazgo femenino, se explicó a El Observador.

Bajo el lema “Acción y Estrategia: Mujeres en el Comercio Internacional”, se realizó en el Edificio Mercosur el XIII Encuentro de la CEMM, en el marco de la Presidencia Pro Tempore de Uruguay del bloque regional.

La actividad, como se adelantó, convocó a emprendedoras y autoridades nacionales y de la región con el objetivo de fortalecer la participación de las mujeres en el comercio internacional, promover nuevas oportunidades de negocios e impulsar la integración productiva regional.

La apertura institucional contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; la presidenta pro tempore de la CEMM, Virginia San Martín; y la coordinadora general de la organización, Lilian Schiavo.

Acuerdo Mercosur–Unión Europea: oportunidades para las empresas

Uno de los principales ejes de la jornada fue el análisis de las oportunidades que ofrece el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para la internacionalización de las empresas, la diversificación de mercados y el fortalecimiento de la competitividad regional.

El panel dedicado a esta temática contó con la participación de Mariana Ferreira, directora ejecutiva de Uruguay XXI; Isabella Antonaccio, directora nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas; y Vanessa Mock, jefa de Comercio y Economía de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay.

El intercambio permitió abordar los desafíos y las oportunidades que se abren para las empresas lideradas por mujeres, así como la importancia de contar con herramientas, capacidades y alianzas que faciliten su inserción en los mercados internacionales.

Mujeres que exportan: experiencias desde distintos sectores productivos

La experiencia empresarial ocupó un lugar central en el encuentro a través del panel “Mujeres que exportan: experiencias sectoriales desde el Mercosur”, que reunió a referentes de distintos ámbitos de actividad.

Participaron Laura Vicentini, representante del sector de agronegocios de CEMM Brasil; Florencia Iglesias, representante del sector de tecnología e innovación del capítulo uruguayo; Cecilia Casulo, representante del sector industrial del capítulo uruguayo; y Tamara Quiroga, representante del sector de comercio y servicios del capítulo argentino.

Las panelistas compartieron perspectivas sobre los desafíos de la internacionalización, la apertura de nuevos mercados y las estrategias necesarias para sostener el crecimiento de las empresas en un escenario de creciente competencia internacional, con foco en las pymes de parte del sector industria.

La diversidad sectorial permitió poner en valor el aporte de las mujeres a la actividad productiva y destacar la importancia de fortalecer las redes empresariales y la cooperación entre los países del bloque.

De la producción al mercado internacional: el valor de la cadena cárnica

La agenda incluyó el panel “Del pastizal al mundo: mujeres que construyen valor en la cadena cárnica”, dedicado a analizar la participación femenina en uno de los sectores estratégicos de las economías del Mercosur.

Integraron este espacio Josefina Valenti, gerenta de Marketing del Instituto Nacional de Carnes (INAC); María Michelena, empresaria ganadera y directora de Cabaña El Maturrrango y Thango SA; Elizabeth Misa, directiva de la Cámara de Industrias del Uruguay y del INAC y directora del Frigorífico Las Moras; y Viviana Cervieri, socia del estudio Cervieri Monsuárez.

El panel abordó la cadena cárnica desde distintas perspectivas, incluyendo la producción ganadera, la industria, el posicionamiento comercial y el acceso a los mercados internacionales, destacando la contribución de las mujeres en los diferentes eslabones de la cadena de valor.

Una agenda común para el liderazgo empresarial femenino

El cierre de los paneles estuvo dedicado al “Liderazgo empresarial femenino en el Mercosur: una agenda común para la competitividad regional”, con la participación de las representantes de los cuatro capítulos nacionales: Virginia San Martín, por Uruguay; Natalia Facciolo, por Argentina; Lilian Schiavo, por Brasil; y Marta Mareco, por Paraguay.

Este espacio promovió el intercambio de experiencias y la identificación de desafíos compartidos, con énfasis en la cooperación regional, la competitividad y el fortalecimiento de las organizaciones empresariales de mujeres.

Durante la jornada, Laura Velázquez, directora de Asuntos Internacionales de la CEMM, presentó la misión comercial y académica a Europa en marzo 2027, una iniciativa orientada a profundizar los vínculos institucionales y empresariales y a explorar nuevas oportunidades de internacionalización para las mujeres del Mercosur.

ADA-CEMU: emprendimiento, diplomacia y compromiso social

Durante el encuentro se inauguró la exposición ADA-CEMU, coorganizada junto con la Asociación Diplomática de Ayuda (ADA), que reunió a más de 40 emprendedoras y dio visibilidad a iniciativas productivas lideradas por mujeres.

La propuesta también contó con la participación de embajadas y organizaciones sociales apoyadas por ADA, entre ellas Manos de Héroes, Fundación Peluffo Giguens y Ceprodih, fortaleciendo el vínculo entre el sector empresarial, la diplomacia y la sociedad civil.

La exposición amplió el alcance del encuentro, al incorporar una dimensión social y generar un espacio para visibilizar emprendimientos, establecer contactos y promover nuevas posibilidades de colaboración.

Uruguay y el fortalecimiento de la articulación regional

La realización del XIII Encuentro en Montevideo reafirmó el papel de Uruguay como espacio de articulación empresarial regional y destacó la importancia de vincular las políticas públicas, las instituciones de promoción comercial y las organizaciones empresariales para impulsar la internacionalización.

En Uruguay, el capítulo de la CEMM está integrado por la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural (FR), la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), la Cámara Uruguaya de Turismo (CAMTUR), la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), la Organización de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Emprendedoras del Uruguay (OMEU) y Xeniors Uruguay.

La jornada concluyó con el compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos entre las empresarias de los cuatro países, promover el intercambio de conocimientos y generar condiciones para que más empresas lideradas por mujeres accedan a nuevos mercados.

El XIII Encuentro de la CEMM dejó un mensaje claro: la integración regional, la cooperación empresarial y el liderazgo de las mujeres son factores fundamentales para construir un Mercosur más competitivo, inclusivo y conectado con el mundo.