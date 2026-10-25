Uruguay reunirá al mundo del arroz en Punta del Este

El año que viene, del 1º al 5 de marzo, Uruguay será anfitrión de la comunidad arrocera del mundo , como sede de la 9ª Conferencia Internacional sobre Arroz de Clima Templado (ITRC, por su nombre en inglés) , uno de los encuentros de referencia para el intercambio científico, productivo y técnico del sector.

Según se destacó a El Observador desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el evento prevé convocar a más de 400 participantes de distintos países, tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Punta del Este y es organizado por el INIA, la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), la Gremial de Molinos Arroceros (GMA) y el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR).

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Los detalles de la conferencia fueron presentados durante el lanzamiento, que contó con la participación de los integrantes del Comité Ejecutivo integrado por Miguel Sierra, presidente de INIA; Guillermo O'Brien, presidente de ACA, y Diego Nicola, presidente de GMA, acompañados de forma virtual por José Stefan van Oosten, director ejecutivo de FLAR.

Conferencias en Punta del Este y gira de campo

El evento combinará tres días de conferencias con una gira de campo de un día.

Investigadores, productores, técnicos, empresas proveedoras de tecnología, representantes de la industria, instituciones financieras y organismos internacionales compartirán conocimientos y experiencias sobre los desafíos actuales y futuros del sector.

El cometido es fortalecer los vínculos entre investigación, producción e industria, y promover nuevas oportunidades de colaboración.

Las inscripciones tempranas están abiertas hasta el 30 de noviembre de 2026, con opción de participar en los tres días de la conferencia, en un solo día y/o en la jornada de campo.

Luego de esa fecha, iniciará la segunda etapa de inscripciones con nuevos precios, que se extenderá hasta el 15 de febrero.

La información sobre modalidades, tarifas y registro está disponible en el sitio oficial de ITRC 2027.

Ejes temáticos y speakers internacionales

Jesús Castillo, director del sistema Arroz-Ganadería de INIA, y Gonzalo Zorrilla, de la ACA, presentaron los ejes temáticos y speakers internacionales confirmados hasta el momento.

Para abordar el arroz desde sus diferentes aristas, la agenda incluirá las siguientes temáticas: mejoramiento, genómica y nuevos rasgos; agricultura digital e inteligencia artificial; economía, mercados y competitividad; calidad y atributos de salud; agroecosistemas y manejo; calidad y manejo del suelo y del agua; economía circular y eficiencia del sistema; biología del suelo, biogeoquímica y gases de efecto invernadero, y protección.

Los expertos mundiales confirmados para las charlas y conferencias son Walkyria Bueno Scivittaro, de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA); Achim Dobermann, de la Asociación Internacional de Fertilizantes (Francia); Ruben G. Echeverría, asesor sénior en investigación agrícola para el desarrollo (Uruguay); John Hornbuckle, de la Universidad Deakin (Australia); Bruce Linquist, de la Universidad de California en Davis (Estados Unidos); y Susan McCouch, profesora emérita de la Universidad Cornell (Estados Unidos).

Desde todas partes del mundo

Desde INIA adelantaron que hay una importante respuesta internacional, con 177 trabajos científicos registrados hasta el momento, provenientes de 19 países (Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Perú, Suiza, Uruguay y Vietnam).

Gira de campo: investigación, producción comercial e industria

INIA Treinta y Tres será sede de la gira de campo, que pondrá el foco en la sinergia entre investigación, producción comercial e industria.

Los visitantes podrán conocer la unidad experimental, los avances en mejoramiento genético y materiales de arroz, los experimentos de largo plazo sobre rotaciones y las prácticas de manejo integrado del cultivo, los nutrientes, la protección vegetal y el agua.

También se presentará la unidad de producción y validación Arroz-Soja-Ganadería, donde se prevé un espacio de intercambio con los investigadores sobre las experiencias desarrolladas a campo.

El recorrido continuará en un establecimiento comercial integrado, para ver de primera mano cómo la producción de arroz se combina con otros cultivos, pasturas y ganadería; y luego en un molino orientado a la exportación, para conocer las etapas de secado, almacenamiento, molienda y control de calidad.

La jornada coincidirá, además, con la inauguración oficial de la cosecha de arroz de Uruguay organizada por ACA, una instancia de intercambio ideal entre los visitantes internacionales y los múltiples actores del sector arrocero nacional.

Para Uruguay, volver a recibir a la comunidad arrocera internacional, luego de haber sido sede de la tercera edición de la conferencia en 2003, representa una oportunidad para mostrar las fortalezas de un rubro que destaca por la innovación basada en ciencia, el enfoque combinado de productividad, sostenibilidad y competitividad, y la articulación virtuosa entre sus diversos actores.

La actividad fue declarada de interés por los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca; Turismo; e Industria, Energía y Minería, así como por las intendencias de Maldonado y Rocha; y cuenta con el apoyo de diversos sponsors.